Ехал "крышевать" криминалитет: в Киеве задержали очередного "вора в законе"

Происшествия

В Киеве правоохранители задержали криминального авторитета — Джачвлиани Лашу Валерьяновича, больше известного, как «Лаша Сван». Ранее сообщалось о задержании столичными правоохранителями «вора в законе» по кличке «Куцу», которого неоднократно выдворяли из Украины.

Как сообщает «Киев Оперативный», «Лашу Свана» короновали в 1995 году в Москве. «По оперативной информации, в Киев приехал для того, чтобы возглавить и „крышевать“ криминал в столице», — говорится в сообщении. Правоохранители задержали Джачвлиани с «левыми» документами и поместили в изолятор для содержания лиц без гражданства. Также сообщается, что 10 лет назад, осенью 2009 года «Лашу Свана» задерживали сотрудники столичного УБОПа. Тогда у него были обнаружены наркотики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали нелегально въехавшего в Украину «вора в законе» Нукри Гальского — уроженца Грузии, «коронованного» в Турции. Его выдворили в Турцию с запретом приезжать в Украину сроком на пять лет.

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