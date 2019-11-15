Продажа земли иностранцам: будет ли в Украине референдум

Украина

Одними из самых важных событий последних дней стали решения парламента относительно открытия рынка земли. Однако принимаемые депутатами монобольшинства законопроекты вызывают у представителей аграрной отрасли и экспертов как одобрение, так и критику. Особенно в условиях, когда даже у самих представителей власти нет единого плана внедрения земельной реформы.

Напомним, что парламент принял в первом чтении законопроект № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу таких земель. С этого момента все владельцы паев получают право их свободно продавать. Однако купить эту землю смогут не все и не сразу.

Покупать землю смогут украинские физические лица, а также компании, территориальные общины и государство. Юридические лица, конечные владельцы которых — иностранцы и которые арендуют землю в Украине более трех лет, смогут ее приобрести с 1 октября 2020 года. Иностранные компании, не занимавшиеся обработкой земли в Украине минимум три года, получат право покупать землю с 1 января 2024 года.

При этом предусмотрено преимущественное право арендатора на приобретение земельного участка. Однако законопроектом ограничивается концентрация земли в собственности одного владельца. Это не более 35% земель территориальной общины, 8% земель области и 0,5% земель страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут продаваться на торгах. Стартовая цена — нормативная денежная оценка. Как заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, после открытия рынка сельскохозяйственной земли в Украине ее цена составит не менее 2 200 долларов за гектар.

При этом планируется, что между первым и вторым чтением данного законопроекта в него будет внесено немало поправок. Кроме того, представители власти пообещали, что должен быть принят закон о проведении всеукраинского референдума по вопросу разрешения иностранцам покупать украинскую землю.

«В ближайшие недели будет принят законопроект относительно народовластия, где будет урегулирован вопрос всеукраинского и местного референдумов», — заявил в эфире ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1″ уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко. — Этот закон позволит провести референдум относительно того, можно ли иностранцам покупать землю в Украине. Референдум будет для того, чтобы общество видело: идет обратная связь, президент слышит».

Однако, как оказалось, несмотря на обещания, в рядах «Слуг народа» нет единого мнения относительно проведения референдума.

Как заявил в эфире канала «1+1» председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, референдум о продаже земли иностранцам проведут… после того, как парламент проголосует во втором чтении за открытие рынка земли только для граждан Украины.

«Рынок земли будет открываться для физических лиц и юридических лиц, владельцами которых являются граждане Украины, — сообщил Дмитрий Разумков. — Референдум состоится, и только тогда, когда украинское общество определится, что оно готово продавать землю иностранцам и предоставить корпоративные права, рынок будет открыт и для иностранцев. Будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, и после этого, ориентируясь уже не в мифах, а в том, что видят вокруг себя, они будут определяться — позволить ли, чтобы к нам пришли французы, поляки… Сейчас невозможно провести референдум, поскольку нет соответствующего законодательства».

Страсти вокруг земельного вопроса активно обсуждаются в экспертной среде.

«Верховная Рада взялась за земельную реформу. Новое законодательство должно навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Но в обществе все еще обсуждается вопрос: нужно ли разрешать украинцу пользоваться своим имуществом или нет?

Ограничение пользования землей ведет к одному итогу — падению ценности земли. Ведь в ситуации, когда есть предложение, но ограничен или ликвидирован спрос, расти в цене ничего не может: нет покупателей. В связи с этим жители сел не получают доходов от земли, не могут ее продать. В таких условиях земля — это мертвый груз, который не имеет никакой ценности.

Для экономики, как и для владельцев земельных участков, самый оптимальный вариант — рост цен на землю. Но после самой реформы его не будет. Он возможен только при росте спроса на этот товар. А спрос, в свою очередь, могут формировать как текущие участники рынка, так и новые. Но важно понять, что появление новых участников-иностранцев не происходит в момент. Сейчас стоимость земли в разных областях существенно отличается. Наличие инфраструктуры, дорог, элеваторов, железной дороги или реки повышает ее стоимость. Также если на этом участке работают компании, ее ценность может вырасти. Но в большинстве случаев таких факторов нет, из-за чего ожидать появления очереди из покупателей не стоит, как и роста цены на землю.

В мире достаточно земель, которые могут прокормить население. Учитывая новые технологии, компании не нуждаются в нашей стране. Это миф, что наша земля крайне цена для кого-то, просто выдумка. Поскольку сегодня сельское хозяйство — не только земля. Это технологии, оборудование и инфраструктура. Только наличие данных факторов делает землю ценой для компаний. И если технологии и оборудование мы можем быстро завезти в Украину, то создать условия в виде дорог, элеваторов, барж не получится за несколько лет. Это огромная работа, которую могут помочь сделать иностранные инвесторы. Могут ли они прийти сами? Нет, для них должны быть созданы условия, которых пока нет.

Земельная реформа может позволить нам стать богаче, но любые ограничения и запреты только задержат этот процесс и не дадут жителям сельской местности продавать землю и распоряжается ею на выгодных условиях", — отметил Пархоменко.

Стоить напомнить, что голосование парламента за открытие рынка земли сопровождалось активными протестами. В частности, противники продажи земли принесли под Верховную Раду свинью в гробу.

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