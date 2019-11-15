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В Одессе на парковщика напали с игрушечным автоматом Калашникова
Вечером 14 ноября полицейские получили сообщение о нападении на одного из рабочих парковки в Приморском районе города.
«Сообщили, что неизвестные женщина и мужчина начали забрызгивать глаза парковщику слезоточивым газом из баллончика, в руках у женщины — автомат Калашникова-47, она угрожает расстрелять парковщика», — рассказали в управлении патрульной полиции.
На место происшествия, улицу Сегедскую, оперативно прибыл экипаж патрульных. Как выяснилось, когда женщина попыталась ударить парковщика прикладом автомата, оружие разломалось на две части — оно оказалось игрушечным.
Патрульные задержали нарушителей. Отмечается, что пострадавший и свидетели происшествия сильно испугались, так как поверили в реальность огнестрельного оружия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Херсоне мужчина грабил магазины с игрушечным пистолетом. Продавец одной из торговых точек оказалась не робкого десятка и со словами «Сейчас! В тюрьму захотел?» вытолкала грабителя на улицу.
А в российском Екатеринбурге двое мальчиков с помощью пневматического пистолета пытались ограбить игрушечный магазин. «Преступление» задумали дети 7 и 8 лет.
«ФАКТЫ» писали также о разбойном ограблении в Оболонском районе Киева. В одно из заведений на улице Героев Днепра зашел мужчина и угрожая пистолетом забрал из кассы 4 тысячи гривен. Позже выяснилось, что оружие было ненастоящим.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!