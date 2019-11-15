Шоу-бизнес

Лежали в ванне несколько месяцев: в Москве найдены мертвыми рок-певица и ее мать

В Москве найдены мертвыми экс солистка рок-группы «Маневры» Надира Садыкова и ее мать.

Как пишет «МК», женщин нашли в их квартире на северо-востоке столицы РФ.

Тела 44-летней Надиры и 67-летней Раны Садыковых находились в ванне. На шее певицы была накинута веревка.

Следователи отмечают, что пролежали тела женщин так несколько месяцев. А вот о том, носила ли их смерть криминальный характер, станет понятно после экспертизы.

В полицию 14 ноября обратился дядя певицы, 70-летний Рафкат. Он рассказал, что не может дозвониться к сестре и племяннице уже неделю, последний раз общался с ними еще в апреле.

Мужчина приехал к родственницам домой, но дверь ему никто не открыл, а соседи заявили, что последний раз видели женщин в июле этого года.

Надира Садыкова ранее была солисткой рок-группы «Маневры». Группа активно выступала, появлялась в эфирах на «Нашем Радио», две песни были включены в сборник «Рок из подворотен». В 2014 году группа распалась, Садыкова перебивалась разовыми заработками.

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