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Лежали в холодильнике: в Польше при загадочных обстоятельствах погибли два украинца
В Лодзинском воеводстве (Польша) найдены мертвыми два украинца — их тела обнаружили в холодильнике для хранения фруктов. Ранее в польском городе Сохачев убита 26-летняя жительница Львовской области.
Как сообщает УНН со ссылкой на RMF24, тела граждан Украины (28 и 46 лет) обнаружили владельцы хранилища в Садковице и сообщили о страшной находке в полицию. «Оба гражданина Украины жили на территории, где произошел инцидент, но обстоятельства, при которых они оказались в холодильной камере еще не установлены», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше на строительстве погиб 37-летний гражданин Украины. Во время работ по сооружению газопровода на украинца упала 10-тонная труба. ЧП произошло в городе Погорска Воля.
Иллюстративное фото.
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