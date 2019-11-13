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Происшествия

Лежали в холодильнике: в Польше при загадочных обстоятельствах погибли два украинца

8:05 13 ноября 2019 456
Холодильник для хранения фруктов
Инф. «ФАКТОВ»

В Лодзинском воеводстве (Польша) найдены мертвыми два украинца — их тела обнаружили в холодильнике для хранения фруктов. Ранее в польском городе Сохачев убита 26-летняя жительница Львовской области.

Как сообщает УНН со ссылкой на RMF24, тела граждан Украины (28 и 46 лет) обнаружили владельцы хранилища в Садковице и сообщили о страшной находке в полицию. «Оба гражданина Украины жили на территории, где произошел инцидент, но обстоятельства, при которых они оказались в холодильной камере еще не установлены», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше на строительстве погиб 37-летний гражданин Украины. Во время работ по сооружению газопровода на украинца упала 10-тонная труба. ЧП произошло в городе Погорска Воля.

Иллюстративное фото.

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