24.12 / 24.36 26.48 / 26.88
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Стены-решето и рухнувшая крыша: в сети показали последствия обстрела под Авдеевкой

13:50 15 ноября 2019 81
авдеевка
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе вследствие вражеского обстрела пострадал дачный поселок «Акация» возле Авдеевки. Сначала территория подверглась обстрелу, затем начавшийся пожар усугубил разрушения. Больше всего пострадал двухэтажный дачный дом, принадлежавший частным лицам.

авдеевка

В штабе Объединенных сил показали фото с места событий. В доме пробиты стены, уничтожена крыша террасы, состояние здания теперь можно описать как нежилое.

авдеевка

авдеевка

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 15 вражеских обстрелов. В том числе враг открывал огонь возле Каменки (из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), возле Красногоровки (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), в районе населенного пункта Пески (из минометов 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов). В ходе одного из таких обстрелов была разрушена гражданская инфраструктура.

Напомним, в ООН подсчитали общее число жертв боевых действий на Донбассе с 2014 года. За пять лет российской агрессии были ранены и погибли около 41 тыс. человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин рассказал о тяжелом наказании Заворотнюк

Выплаты

Зарплаты и пенсии в Украине вырастут: названы суммы

Холодная осенняя погода

Сухо и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни

Юрий Ткач

Юрий Ткач породнился с судьей "Танців з зірками" (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер