Происшествия

Стены-решето и рухнувшая крыша: в сети показали последствия обстрела под Авдеевкой

На Донбассе вследствие вражеского обстрела пострадал дачный поселок «Акация» возле Авдеевки. Сначала территория подверглась обстрелу, затем начавшийся пожар усугубил разрушения. Больше всего пострадал двухэтажный дачный дом, принадлежавший частным лицам.

В штабе Объединенных сил показали фото с места событий. В доме пробиты стены, уничтожена крыша террасы, состояние здания теперь можно описать как нежилое.

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 15 вражеских обстрелов. В том числе враг открывал огонь возле Каменки (из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), возле Красногоровки (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), в районе населенного пункта Пески (из минометов 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов). В ходе одного из таких обстрелов была разрушена гражданская инфраструктура.

Напомним, в ООН подсчитали общее число жертв боевых действий на Донбассе с 2014 года. За пять лет российской агрессии были ранены и погибли около 41 тыс. человек.

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