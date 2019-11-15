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Шоу-бизнес

«Это абсолютный треш!»: участник «Х-фактора» привел в ярость Игоря Кондратюка (фото)

8:45 16 ноября 2019 121
судьи выбирают
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 16 ноября, состоится второе испытание в тренировочном лагере участников вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Все, кто преодолел кастинги, теперь должны доказать, что достойны бороться за место в прямых эфирах. Судьям нужно будет отобрать 24 лучших участника, и выбор предстоит не из легких.

Тем вокалистам, которые хотят побороться за место в прямых эфирах, придется выложиться по максимуму и показать свой вокал и харизму во время исполнения песни в сопровождении рояля. А поможет им в этом известный пианист-виртуоз Евгений Хмара.

Чтобы удивить судей, конкурсанты будут готовы на все: петь, танцевать и выдумывать на ходу собственные постановки. А кто-то готов пойти даже на нарушение правил.

— Тренировочный лагерь стал очень ярким и эмоциональным по накалу страстей, — рассказал «ФАКТАМ» музыкальный продюсер «Х-фактора» Руслан Квинта. — Многие из участников кастингов искренне удивили не только судей, но и всю съемочную группу проекта.

Поддержать участников на второй эфир тренировочного лагеря придут яркие герои прошлых сезонов «Х-фактора»: победитель 6-го сезона MELOVIN и финалистка шоу Алина Паш.

Советы успешных Х-выпускников помогут некоторым участникам преодолеть страх. Правда, будет и выступление, после которого судья Игорь Кондратюк воскликнет: «Это абсолютный треш!».

Напомним, на первом эфире тренировочного лагеря шоу Оля Полякова довела участников до слез.

Ранее Игорь Кондратюк рассказал, почему самые большие надежды он возлагает на прямые эфиры «Х-фактора».

А на завершающем кастинге 10-го сезона «Х-фактора» звезда 90-х Марина Одольская заявила о желании вернуться на большую сцену.

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