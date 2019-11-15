Украина

Черная пятница 2019: список всех магазинов, где будут скидки до 80 процентов

Осталось ровно 2 недели до старта Black friday в Украине и по всему миру. Черная пятница начнется 29 ноября в 00:01 и закончится в 23:59.

Украинские интернет-магазины и офлайн-компании во всю готовятся и анонсируют свои грандиозные распродажи в этот период. Активная конкуренция заставляет многие компании начать свои распродажи уже с понедельника — 25 ноября, чтобы покупатели не успели потратить все свои средства у соперников.

В Украине всех участников распродажи собрали на одном сайте Черная Пятница 2019. Они структурированы по категориям, чтобы в день массовых акций было проще сориентироваться и купить товар по самой низкой цене.

На сегодняшний день об участии в Черной пятнице заявили около 200 компаний. Однако список продолжает расти, ведь многие придерживаются стратегии держать информацию в тайне до последнего.

Среди постоянных участников замечены Citrus, «Комфи», «Фокстрот», Rozetka, Kasta, «Ламода», Answear, магазины детских товаров, такие как «Агусик», KidButik, Avtokrisla, а также магазины товаров для дома — «Эпицентр», Dormeo, JYSK. Среди книжных — «Лавка Бабуин», Booklya и десятки других.

В целом скидки ожидаются практически на все группы товаров и услуг. Однако эксперты советуют не рассчитывать, что на всё будет минус 90 процентов. При этом абсолютно реальными будут снижение цен на 50, 60 и даже 70 процентов.

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