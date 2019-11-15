Путин, убийца Соколов и маньяк Чикатило: астролог нашла сходство в их гороскопах

Стиль жизни

Возможность заранее, по гороскопу, вычислять, способен человек на убийство либо даже серию убийств или нет, значительно облегчила бы жизнь как криминалистам, так и обществу в целом. О том, можно ли определить маньяка по его гороскопу, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок. (Ранее астролог рассказала о самых ревнивых знаках зодиака.)

— Прежде всего хочу обратить внимание на то, что астрология не может делать категорических выводов, — говорит Валентина, — просто не имеет на это права. Гороскоп может подсказать, к чему человек склонен, но совершенно не обязательно, что он воплотит свои склонности в жизнь. Тем не менее первый показатель, на который важно обратить внимание, — это положение Луны в гороскопе человека. Она отвечает за наши чувства и эмоции, поэтому ее расположение характеризует нашу личность во многих направлениях, в том числе в соотношении нашей склонности — или несклонности — к жестокости и агрессии. Чаще всего о таких наклонностях говорит Луна в знаке Льва. Лев вообще довольно агрессивный знак, если верить статистике, половина всех убийств на нашей планете совершается людьми, появившимися на свет под этим созвездием. Луна в знаке в гороскопе человека говорит о том, что он является наполовину Львом, даже если родился под другим знаком, что тоже свидетельствует об исходящей от него мощной агрессии.

— Вы смотрели гороскоп петербургского доцента Олега Соколова?

— Эта самая показательная в этом смысле история. Доцент Олег Соколов убил и расчленил свою любовницу и аспирантку Анастасию Ещенко. Он — Рак с Луной во Льве: с одной стороны, яркий и артистичный, с другой — склонный к жестокости и насилию человек. Его гороскоп говорит о возможных вспышках ярости, во время которых человек и сам не ведает, что творит. Возможно, именно в таком состоянии он и совершил убийство.

— На что еще важно обращать внимание в гороскопах?

— На то, с какими планетами в гороскопе соседствует Луна: если идет соединение с так называемыми высшими планетами — Ураном, Нептуном или Плутоном (высшими их называют, потому что они не поддаются контролю), можно говорить о психических отклонениях, и к такому человеку точно нужно присмотреться.

У Олега Соколова, о котором мы говорили, Луна во Льве в соединении с одной из высших планет, Ураном. Он говорит о склонности человека к насилию, садизму и жестокости. Вообще там много интересных несовпадений. Например, убийство произошло 8 ноября, когда растущая Луна находилась в знаке Рыб, а этот знак не располагает к агрессии. Но если конфликт зрел несколько дней и начался еще в то время, когда Луна двигалась по знаку Водолея, Соколов мог накопить недовольство, которое в результате и выплеснулось 8 ноября. Соколов — личность крайне неприятная и неоднозначная, но маньяком его называть рано. С одной стороны, маньяков ловят годами, они очень умело заметают следы и на их совести десятки жертв, Соколов же попался с первого раза, к тому же так бездарно: пошел топить части убитой и упал в реку сам. С другой, мы пока не знаем, действительно ли жертвой убийцы была только одна девушка. В ходе следствия выяснилось, что он чуть было не убил еще одну свою любовницу, к тому же был патологически жесток к лошадям, которые участвовали в его исторических реконструкциях. Не удивлюсь, если в ходе следствия будет доказано, что он действовал в состоянии измененного сознания, которое ему обеспечили алкоголь или запрещенные препараты.

- Один из известных маньяков — Андрей Чикатило…

— В его гороскопе Луна в соединении с Плутоном, что тоже указывает на садизм, плюс — напряженный аспект Луны к Венере, что подтверждает «диагноз». К тому же Луна маньяка находилась в знаке Скорпиона, который сам по себе является непростым, а у Чикатило там находилась еще и Черная Луна, искажающая восприятие человеком действительности. Убивал этот маньяк всегда в полнолуние, а это говорит о сексуальном подтексте его преступлений.

Соединение Луны с Плутоном есть и у убитого своими дочерьми Михаила Хачатуряна — он, как мог, издевался над девочками. Восточные мужчины известны своим буйным темпераментом, но, чтобы спать с дочерьми, — такого мне слышать не приходилось. Впрочем, этому можно найти объяснение в гороскопе Хачатуряна: его Луна расположена в знаке Девы, что говорит о его брезгливости — такие мужчины не пользуются услугами женщин легкого поведения. А тут молоденькие девочки, да еще и свои, родные. Он ведь к одной из дочерей приставал в присутствии своей жены, когда девочке было всего 14 лет. И оба они — и Чикатило, и Хачатурян — на окружающих людей производили впечатление совершенного нормальных и вменяемых, в чем-то даже заурядных людей.

— Соединение Луны с высшими планетами встречается в гороскопах людей, которые не обладают репутацией маньяков?

— Конечно, и это очень интересно! Например, соединение Луны с Плутоном есть у голливудского актера Мела Гибсона, который снимает фильмы с большим количеством сцен жестокости и насилия — в его картине об Иисусе Христе сплошное кровопускание. Подобное соединение наблюдается и у российского лидера Владимира Путина, садизм которого не физического, а морального свойства, к тому же он все делает чужими руками.

Ранее дважды победитель «Битвы экстрасенсов», и постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп, который поможет всем знакам зодиака правильно вести себя в ноябре.

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