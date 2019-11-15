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Происшествия

На военных складах в Балаклее снова гремят взрывы: первые подробности (видео)

15:24 15 ноября 2019 463
Взрывы в Балаклее
Инф. «ФАКТОВ»

В Балаклее Харьковской области на территории арсенала взрываются боеприпасы. На этих складах уже происходили ЧП — масштабные взрывы боеприпасов в 2017 году нанесли ущерб в миллиард долларов.

Об этом сообщает UA: Харьков. Информацию о том, что единичные взрывы произошли на территории арсенала, изданию подтвердил мэр города Иван Столбовой. Также сообщается, что ни о какой эвакуации речь пока не идет. Позже появилась информация о том, что взрывы произошли во время разминирования боеприпасов на территории военного арсенала. «Вследствие детонации снаряда один военнослужащий был ранен», — сообщил пресс-секретарь Харьковского регионального медиа-центра Минобороны Дмитрий Чалый.

Тем временем ресурс «Х…ый Харьков» выложил в сеть видео, снятое недалеко от места ЧП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2018 года в Балаклее также произошел взрыв на арсенале — во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство. Начался пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов.

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