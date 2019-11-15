24.12 / 24.36 26.49 / 26.88
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Пропала звезда фильма «Гостья из будущего» (фото)

15:47 15 ноября 2019 490
Стерникова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Москве пропала актриса Мария Стерникова, которая снималась в фильмах «Мальчик со шпагой», «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего» и других.

75-летняя актриса, мать актера Александра Носика, вышла вечером 14 ноября прогуляться с сиделкой и собакой, передает Mash.

Стерникова

Сиделка отвлеклась на собаку, а ее подопечная исчезла. Актрису ищут почти сутки. У женщины нет мобильного телефона. Кроме того, она страдает от болезни Альцгеймера.

Стерникова

Стерникова 1975 года по 2005-й играла в театре. В 1965 году она дебютировала в кино с главной роли в фильме «Мимо окон идут поезда» Эдуарда Гаврилова.

Стерникова

Актриса трижды была замужем. Первым ее мужем был переводчик Алексей Стычкин, вторым — Валерий Носик, а третьим — артист Алексей Кудинович.

Стерникова

Напомним, что от болезни Альцгеймера страдает и российская актриса Маргарита Терехова, сыгравшая коварную Миледи в фильме «Три мушкетера».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин рассказал о тяжелом наказании Заворотнюк

Анастасия Волочкова

Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)

Крокодил

15-летний мальчик отбил сестру у крокодила (фото)

Выплаты

Зарплаты и пенсии в Украине вырастут: названы суммы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер