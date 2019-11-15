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Пропала звезда фильма «Гостья из будущего» (фото)
В Москве пропала актриса Мария Стерникова, которая снималась в фильмах «Мальчик со шпагой», «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего» и других.
75-летняя актриса, мать актера Александра Носика, вышла вечером 14 ноября прогуляться с сиделкой и собакой, передает Mash.
Сиделка отвлеклась на собаку, а ее подопечная исчезла. Актрису ищут почти сутки. У женщины нет мобильного телефона. Кроме того, она страдает от болезни Альцгеймера.
Стерникова 1975 года по 2005-й играла в театре. В 1965 году она дебютировала в кино с главной роли в фильме «Мимо окон идут поезда» Эдуарда Гаврилова.
Актриса трижды была замужем. Первым ее мужем был переводчик Алексей Стычкин, вторым — Валерий Носик, а третьим — артист Алексей Кудинович.
Напомним, что от болезни Альцгеймера страдает и российская актриса Маргарита Терехова, сыгравшая коварную Миледи в фильме «Три мушкетера».
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