Шоу-бизнес

Лучше точно не будет: знаменитая актриса угасает от неизлечимой болезни

Знаменитая российская актриса Маргарита Терехова, сыгравшая коварную Миледи в фильме «Три мушкетера» страдает от неизлечимой болезни. Сын рассказал об ухудшении здоровья артистки.

76-летняя Маргарита Терехова лежит и перестала узнавать близких, она почти не реагирует на окружающий мир, иногда улыбается.

«Мама лежит, молчит, нас не узнает. Она сейчас находится словно в другом измерении», — сказал Александр каналу ТВЦ.

Он с сестрой Анной считают, что поклонники должны запомнить легендарную актрису молодой и красивой. Поэтому они отклоняют предложения журналистов снять мать, которая находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Она уже не говорит. Прогноз врачей здесь один — лучше точно не будет. У нас с Аней, моей сестрой, четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо. Она — великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому», — заявил сын Тереховой.

Напомним, болезнь Альцгеймера у Тереховой диагностировали около 10 лет назад. Это заболевание не лечится: больному можно помочь только надлежащим уходом и вниманием близких.

Ранее «ФАКТЫ» писали о болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак. Родственники звезды впервые подтвердили ее диагноз.

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