Погибшая на Донбассе снайпер Ярослава Никоненко стала почетным гражданином Миргорода

Украина

В пятницу, 15 ноября, на заседании сессии Миргородского городского совета Полтавской области было принято решение присвоить звание «Почетный гражданин города Миргорода» (посмертно) погибшей на Донбассе 15 октября Ярославе Никоненко. Старшего солдата службы охраны при Генштабе 36-летнюю Ярославу Никоненко похоронили в родном Миргороде, рядом с могилой ее героического отца.

О присвоении героине почетного звания ходатайствовало Обособленное подразделение общественной организации «Всеукраинский союз участников АТО, боевых действий и миротворческих миссий» в Миргороде.

Напомним, Ярослава — старшая дочь легендарного «айдароца» Сергея Никоненко, погибшего на фронте в 2015 году во время вражеского обстрела. Смерть отца так повлияла на молодую женщину, что она оставила работу экономиста одном из киевских ресторанов и, пройдя специальную подготовку, отправилась на передовую. Была разведчиком «Правого сектора». Позже окончила две снайперские школы и академию лидерства и начала искать возможность попасть на фронт легально. И командиры, и родные, и друзья всячески пытались отговорить Ярославу от этого решения, но остановить ее никто не мог.

Подписав контракт с ВСУ, сначала служила в президентском полку. Но, понимая, что из него в зону боевых действий она попасть не сможет, перевелась в 101-ю бригаду, которая имеет свою группу на передовой. В конце сентября, сумев уговорить свое руководство и ничего не сказав маме и младшей сестре Богдане, тоже военнослужащей ВСУ, Никоненко отправилась под Марьинку. Целью Ярославы было нейтрализировать вражеского снайпера, который доставлял много неприятностей нашим бойцам. Она заняла простреливаемую позицию, на которую никто не хотел становиться. Перестрелка между снайперами продолжалась целую неделю. Заступая на позицию 15 октября, Ярослава Никоненко сказала: «Или я его, или он меня».

Круглой сиротой осталась 13-летняя дочь Ярославы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 5 ноября указом президента Владимира Зеленского Ярослава Никоненко была награждена орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно).

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