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Кличко стал в открытую оппозицию к Зеленскому и укрепился на национальном уровне, — эксперт
Мэр Киева Виталий Кличко своим обращением об отмене создания рынка земли и вызовом «на ковер» премьер-министра Гончарука перешел в открытую оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Кирилл Молчанов.
«Вчера (14 ноября 2019 года. — Ред.) на заседании Киевсовета мэр Виталий Кличко выступил против рынка земли и вызвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука для того, чтобы тот отчитался по поводу нехватки денег в столице. Вызвав Гончарука в Киевсовет и призвав президента запретить рынок земли, Кличко показал, что он в оппозиции к президенту и новой команде», — написал политолог.
По его словам, со стороны Кличко прямая оппозиция к Зеленскому — грамотный ход, который поможет ему укрепится в национальной политической повестке и заявить о себе как об общенациональном политике.
«Сейчас основная претензия Кличко к Гончаруку — принятый накануне бюджет на 2020 год. По его словам, „Киеву не оставили средств для развития“. То есть до этого Киев 5 лет активно развивался, а сейчас перестал? Также столичный градоначальник выступил против введения рынка земли. Киевсовет обратился к президенту и парламенту с требованием запретить продажу земли… Этим шагом Кличко выходит в национальную повестку», — отметил эксперт.
Политический эксперт отметил, что за последнее время Кличко переформатировал команду и смог заключить временный мирный договор с офисом президента. Молчанов подчеркнул, что об этом неоднократно заявлял сам советник мэра Максим Бахматов.
«Подтверждает это нардеп от „Слуги народа“, кум Андрея Ермака, Николай Тищенко, который записывает публичные видеообращения с призывом наладить кооперацию новой власти с Кличко. Невзирая на то, что еще два месяца назад Кличко „почти“ сняли с должности главы КГГА и активно вели разговоры о досрочных мэрских выборах, сейчас он уже может позволить себе „играть мускулами“ перед ОП и повышать ставки. Это уже является имиджевой победой для Кличко над новой властью и доказывает определенную несостоятельность последней», — подытожил Кирилл Молчанов.
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