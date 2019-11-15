Украинская «молодежка» в сумасшедшем матче уступила на «Арене Львов» сборной Дании (видео)

Спорт

В пятницу, 15 ноября, молодежная сборная Украины, ранее уступившая финнам (0:2) и румынам (0:3), а также разгромившая Мальту (4:0), провела очередной матч отборочного цикла Евро-2021. В присутствии на «Арене Львов» 17 (!) тысяч болельщиков подопечные Руслана Ротаня сразились со сверстниками из Дании.

Украина (U21) — Дания (U21) — 2:3

Украина (U21): Билык, Бондарь, Попов, Конопля (Супряга, 79), Алибеков (Чех, 46), Вантух, Стецков (Топалов, 64), Шапаренко (Булеца, 75), Корниенко, Леднев (Цитаишвили, 64), Русин.

Голы: Русин (63), Цитаишвили (73) — Ольсен (5, 24, 59).

К сожалению, уже в дебюте поединка грубую ошибку допустил защитник «Шахтера» Бондарь, и атакующий полузащитник итальянской «Болоньи» Ольсен здорово переиграл нашего голкипера Билыка в ближнем бою — 0:1. Не прошло и 20 минут, и 7-й номер датчан точным дальним ударом удвоил преимущество гостей, которые до перерыва имели еще несколько классных шансов довести счет до разгромного.

Конец первой 45-минутки и начало второго тайма наши ребята провели куда активнее, и на 51-й минуте после удара Русина гостей спасла только штанга. Но вскоре надежду «желто-синих» на спасение, казалось, окончательно убил шикарным «выстрелом» все тот же Ольсен, оформивший хет-трик.

Только вот после 0:3 у наших взыграло самолюбие. Сначала «молодежка» усилиями Русина отыграла один мяч. Затем Цитаишвили заработал пенальти, красную карточку для Беха и добил мяч в сетку после того, как удар Шапаренко с 11-метровой отметки парировал голкипер датчан. Но, к сожалению, реализовать численное преимущество и спасти игру в оставшееся время украинским футболистам не удалось.

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма

Еще в одном поединке в группе 8 Румыния дома разгромила Финляндию — 4:1.

Положение команд: 1. Дания — 12 очков (4 матча); 2. Румыния — 9 (4); 3. Финляндия — 7 (4); 4. Украина — 3 (4); 5. Северная Ирландия — 2 (4); 6. Мальта — 1 (3).

Отметим, что 19 ноября в Баку украинская «молодежка» проведет товарищеский поединок со сборной Азербайджана.

Напомним, что напрямую в решающую стадию молодежного Евро-2021 выйдут победители девяти групп, а еще один пропуск разыграют в плей-офф четыре лучшие команды из занявших в группах вторые места.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская «молодежка» выиграла гостевой спарринг у греков.

Фото ffu.ua



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter