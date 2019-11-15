Политика

На Геруса подали заявление в СБУ за импорт электроэнергии из РФ

Народный депутат Алексей Гончаренко подал заявление в СБУ на главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса «за подрывную деятельность против Украины из-за возобновления импорта электроэнергии из РФ». Соответствующее сообщение Гончаренко разместил на своей странице в Facebook.

«В сентябре глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус пролоббировал поправку в закон об ядерной энергетике. И теперь можно закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По факту с 1 октября мы имеем возобновление импорта электроэнергии из России. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2 400 000 кВт-час до 4 500 000 кВт-ч в сутки», — написал Гончаренко.

По мнению депутата, растущий импорт российской электроэнергии угрожает энергетической независимости страны. И он считает, что действия Андрея Геруса, пролоббировавшего поправку о возобновлении импорта, являются предательством национальных интересов Украины, которое должно расследовать СБУ.

«По этому поводу, подал заявление и надеюсь, что СБУ тщательно проведет расследование и Герус и Ко будут наказаны за то, что создают ситуацию при которой, мы можем потерять энергетическую независимость», — написал Гончаренко.



18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сутки.

Руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук 7 ноября признал, что из-за импорта электроэнергии из РФ, который стал возможен благодаря «поправке Геруса», пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях.

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