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В Киеве спецназ штурмом взял квартиру, в которой забаррикадировались два десятка людей в масках (фото, видео)
В Киеве полиция задержала группу злоумышленников, пытавшихся захватить квартиру местной жительницы на проспекте Героев Сталинграда. Они в балаклавах ворвались в помещение, где потерпевшая находилась с дочерью, выгнали женщин и забаррикадировались изнутри. Попутно захватчики завладели золотыми изделиями, находившимися в доме. Напомним, в Бердянске преступная группа отбирала у людей жилье.
Когда спецназ полиции проник в квартиру, там находились 17 человек, которые в настоящее время дают показания следователям, сообщили в столичном управлении Национальной полиции.
В ходе следствия выяснилось, что семье угрожали последние два года в связи с ее денежным обязательством. В дальнейшем долг передали третьим лицам, но никаких решений о принудительном выселении судом принято не было.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушений, предусмотренных ст. 356 («Самоуправство») и за ч. 3 ст. 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Напомним, ранее Департамент внутренней безопасности Национальной полиции привлекали к задержанию преступной группы в Киеве, участники которой занимались похищением людей и их пытками. А в Николаеве полицейские обезвредили банду чеченца Апти, специализировавшуюся на похищении и пытках людей.
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