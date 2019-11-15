24.11 / 24.36 26.49 / 26.88
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пьяный чиновник Фискальной службы устроил гонки с полицией на улицах Киева (видео)

22:26 15 ноября 2019 177
Пьяный чиновник Фискальной службы устроил гонки с полицией на улицах Киева
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве сотрудник Государственной фискальной службы Дмитрий Дорошенко управлял Hyundai в нетрезвом виде и пытался скрыться на нем от патрульных, устроив вечернюю гонку по городу.

Видео патрульные выложили в Hyundai в Facebook.

Отмечается, что погоня продолжалась от проспекта Победы до Одесской площади.

После того, как нарушителя все же остановили, мужчина перешел к угрозам в адрес коллег, заявляя, что он работает в СБУ и ГБР.

«Смотри на мои часы. Завтра в это время ты уже будешь уволен!» — сказал он патрульному.

От прохождения теста на алкоголь чиновник отказался, и на него был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, ранее на пьяном вождении поймали сотрудника Фискальной службы в Харькове.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Волочкова

Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)

Заворотнюк

«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин рассказал о тяжелом наказании Заворотнюк

Крокодил

15-летний мальчик отбил сестру у крокодила (фото)

Сеть поразила история брошенной собаки, три дня прождавшей хозяина в лесу под Днепром (фото)

Сеть поразила история брошенной собаки, три дня прождавшей хозяина в лесу под Днепром (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер