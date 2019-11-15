- 15.11 23:55 Не Украина, а Путин: экс-посол США Йованович уличила Трампа во лжи
- 15.11 23:39 Швеция и сенсационная Финляндия завоевали путевки на Евро-2020: видеообзоры матчей
- 15.11 23:25 Попавшуюся на взятке чиновницу Офиса президента отправили под домашний арест
- 15.11 23:16 Подменяла драгоценности бижутерией: в Николаеве будут судить продавщицу ювелирного салона
- 15.11 23:00 Кабмин определился с новым главой "Укравтодора" и своим представителем в Раде
- 15.11 22:26 Пьяный чиновник Фискальной службы устроил гонки с полицией на улицах Киева
- 15.11 22:14 Испания – Мальта — 7:0: видео голов матча отбора к Евро-2020
- 15.11 22:11 Босния и Герцеговина – Италия — 0:3: видео голов матча отбора к Евро-2020
- 15.11 21:48 В Киеве спецназ штурмом взял квартиру, в которой забаррикадировались два десятка людей в масках
- 15.11 21:39 Скандал в одесском детском центре: арестован сотрудник охранного агентства, издевавшийся над воспитанниками
- 15.11 21:17 Взрывы в Балаклее: количество раненых увеличилось
- 15.11 21:11 На Геруса подали заявление в СБУ за импорт электроэнергии из РФ
Пьяный чиновник Фискальной службы устроил гонки с полицией на улицах Киева (видео)
В Киеве сотрудник Государственной фискальной службы Дмитрий Дорошенко управлял Hyundai в нетрезвом виде и пытался скрыться на нем от патрульных, устроив вечернюю гонку по городу.
Видео патрульные выложили в Hyundai в Facebook.
Отмечается, что погоня продолжалась от проспекта Победы до Одесской площади.
После того, как нарушителя все же остановили, мужчина перешел к угрозам в адрес коллег, заявляя, что он работает в СБУ и ГБР.
«Смотри на мои часы. Завтра в это время ты уже будешь уволен!» — сказал он патрульному.
От прохождения теста на алкоголь чиновник отказался, и на него был составлен протокол об административном правонарушении.
Напомним, ранее на пьяном вождении поймали сотрудника Фискальной службы в Харькове.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!