Пьяный чиновник Фискальной службы устроил гонки с полицией на улицах Киева (видео)

Происшествия

В Киеве сотрудник Государственной фискальной службы Дмитрий Дорошенко управлял Hyundai в нетрезвом виде и пытался скрыться на нем от патрульных, устроив вечернюю гонку по городу.

Видео патрульные выложили в Hyundai в Facebook.

Отмечается, что погоня продолжалась от проспекта Победы до Одесской площади.

После того, как нарушителя все же остановили, мужчина перешел к угрозам в адрес коллег, заявляя, что он работает в СБУ и ГБР.

«Смотри на мои часы. Завтра в это время ты уже будешь уволен!» — сказал он патрульному.

От прохождения теста на алкоголь чиновник отказался, и на него был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, ранее на пьяном вождении поймали сотрудника Фискальной службы в Харькове.

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