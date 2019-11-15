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Швеция и сенсационная Финляндия завоевали путевки на Евро-2020: видеообзоры матчей
В пятницу, 15 ноября, еще в трех группах состоялись очередные матчи квалификации чемпионата Европы по футболу, по итогам которых путевки на Евро-2020 (вслед за Украиной, Польшей, Россией, Италией, Бельгией, Испанией, Англией, Чехией, Францией и Турцией) завоевали команды Финляндия и Швеции.
Группа D
Дания — Гибралтар — 6:0 (Сков, 12, 64, Гюткьер, 47, Брейтвейк, 51, Эриксен, 85, 90+4).
Швейцария — Грузия — 1:0 (Иттен, 77).
Швейцарцы досрочно вышли бы из группы, если бы сами одолели Грузию, которая утерла им нос в Тбилиси (2:0), а в параллельном матче не смогла бы выиграть Дания. Команда Владимира Петковича со своей задачей справилась, а вот надеяться на то, что датчане не одолеют на своем поле Гибралтар, было бы глупо.
Судьба двух путевок решится в последнем туре, когда сыграют Ирландия — Дания и Гибралтар — Швейцария.
Положение команд: 1. Дания — 15 (7); 2. Швейцария — 14 (7); 3. Ирландия — 12 (7); 4. Грузия — 8 (8); 5. Гибралтар — 0 (7).
Группа F
Испания — Мальта — 7:0 (Мората, 23, Санти Касорла, 41, Пау Торрес, 62, Сарабия, 63, Ольмо, 69, Морено, 71, Навас, 85).
Румыния — Швеция — 0:2 (Берг, 18, Квайсон, 34).
У отправлявшейся в Бухарест сборной Швеции как у победителя группы Лиги наций для подстраховки был пропуск в стыковые матчи. Но скандинавы решили не тянуть кота за хвост и прямо в столице Румынии благодаря точному удару головей и результативной передаче Берга оформили пропуск в финальный турнир Евро-2020.
Норвегия — Фарерские острова — 4:0 (Региниуссен, 4, Фоссум, 8, Серлот, 62, 65).
Норвежцы в поединке с островитянами отпраздновали свою самую крупную за 10 лет домашнюю победу (в 2009-м с таким же счетом в отборочном поединке ЧМ-2010 в Осло была обыграна Шотландия), но этот успех точно не поможет им выйти из группы. Счастливый билет вслед за испанцами вытянули соотечественники шведского тренера сборной Норвегии Ларса Лагербека.
Положение команд: 1. Испания — 23 (9); 2. Швеция — 18 (9); 3. Румыния — 14 (9); 4. Норвегия — 14 (9); 5. Фарерские острова — 3 (9); 6. Мальта — 3 (9).
Группа J
Армения — Греция — 0:1 (Лимниос, 35).
Греки отомстили сборной Армении за июньскую неудачу в Афинах (2:3), но выше третьего места в группе чемпионы Европы 2004 года все равно не поднимутся.
Финляндия — Лихтенштейн — 3:0 (Туоминен, 21, Пукки, 64, с пенальти, 75).
Финны, разгромившие на стадионе «Телиа 5G-Арена» в Хельсинки команду Лихтенштейна, за тур до финиша застолбили за собой вторую строку в группе и впервые в истории сыграют финальной стадии крупного турнира. При этом автор «дубля» форвард Пукки в отборочном цикле Евро-2020 забил 9 (!) из 15 мячей команды Маркку Канервы.
Кстати, Финляндия — 34-я сборная, которая сыграет в финальном турнире чемпионате Европы. В 2004-м на Евро дебютировала Латвия, в 2008-м — Австрия и Польша, в 2012-м — Украина и 2016-м — Албания, Исландия, Северная Ирландия, Словакия и Уэльс.
Босния и Герцеговина — Италия — 0:3 (Ачерби, 21, Инсинье, 37, Белотти, 53).
Сборная Италии, еще раньше гарантировавшая себе пропуск на Евро-2020, на стадионе в Зенице отпраздновала 10-й (!) подряд успех (с общим счетом 28:3!), побив рекорд 81-летней давности. В далеком 1938 году итальянская команда под руководством тренера Витторио Поццо выиграла «всего» девять кряду матчей.
Положение команд: 1. Италия — 24 (8); 2. Финляндия — 18 (9); 3. Греция — 11 (9); 3. Армения — 10 (9); 5. Босния и Герцеговина — 10 (8); 6. Лихтенштейн — 2 (9).
Напомним, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на шесть групп по четыре команды. Жеребьевка группового этапа Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте. Финальный матч турнира будет сыгран 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
В пятницу, 15 ноября, состоялся также товарищеский поединок между футбольными «тяжеловесами». На стадионе «Король Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сборная Аргентины благодаря голу на 13-й минуте Месси (форвард «Барселоны» не реализовал пенальти, но первым успел на добивание) победила команду Бразилии — 1:0. Отметим, что бразильцы также не реализовали пенальти: на 10-й минуте форвард «Манчестер Сити» Жезус пробил с 11-метровой отметки мимо ворот.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Сербия — Украина.
Фото Getty Images
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