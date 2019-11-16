Филипп Киркоров раскрыл секрет похудения на 40 кг

Шоу-бизнес

Ставший недавно объектом странных «шуток» со стороны мужа Примадонны Максима Галкина поп-король российской эстрады Филипп Киркоров никогда не отрицал, что любит вкусно поесть и считает себя гурманом.

По его словам, он с прискорбием наблюдает, как многие его коллеги по шоу-бизнесу болеют или уходят из жизни в относительно молодом возрасте. Поэтому он хочет наслаждаться жизнью и не может позволить себе отказаться от одного из удовольствий — вкусной еды. Именно по этой причине вопрос похудения для Филиппа Бедросовича всегда стоял достаточно остро.

Тем не менее с недавних пор артист всё-таки сделал над собой усилие и взялся за свой рацион. Певец похудел в общем уже на 40 кг. О том, как ему удался этот «подвиг», певец рассказал в комментарии КП.

«Секретом» похудения оказалось вовсе не «интервальное голодание», к которому Филипп пристрастился ранее — тогда он, напомним, не ел по 16 часов в сутки, убрал из рациона выпечку, шоколад и газированные напитки, которые очень любит.

«Спорт, диета и желание удивлять!» — ответил Бедросович на вопрос о своем чудесном преображении.

Напомним, что такой способ похудения был настолько эффективным, что Филипп Киркоров был вынужден привезти в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» 42 чемодана новой одежды, так как старые наряды стали ему велики.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что несмотря на «гламурный» стиль жизни, певец часто сталкивается и с чисто бытовыми проблемами: недавно стало известно, что Филипп Киркоров задолжал московским коммунальщикам 2,8 тысячи рублей (чуть более тысячи гривень) и по отношению к нему возбуждено исполнительное производство.

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