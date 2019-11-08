Поп-король гол? На Киркорова подали в суд из-за долгов по коммуналке

Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров задолжал московским коммунальщикам 2,8 тысячи рублей (чуть более тысячи гривень). Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на документы о взыскании задолженности.

Согласно бумагам, в отношении исполнителя возбуждено исполнительное производство, деньги с него планируют взыскать с помощью судебных приставов. Долг образовался из-за неуплаты коммунальных платежей, уточняет агентство.

С соответствующим иском в суд обратилось ГБУ «Жилищник Таганского района». Дело в отношении певца рассматривалось мировым судьей еще в июне текущего года, но известно о нем стало только сейчас.

Как известно, в августе сообщалось о конфликте между коммунальщиками и другой российской звездой — Лолитой. Певица подала апелляционную жалобу на ТСЖ «Большие Каменщики», которое требует с нее 720 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Она обвинила ТСЖ в необоснованном завышении сумм в платежных документах и незаконном сборе средств на капремонт дома.

В то же время Филиппа Киркорова, судя по всему, не интересуют такие пустячные иски — он больше увлечен гламурным спортивным инвентарем. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на гастролях Филу неожиданно подарили гантели весом по 3 кг от Луи Виттон стоимостью примерно 60 тысяч гривен. Коробку ему доставили прямо в звездный вагончик, в котором Киркоров восседал в красном блестящем костюме и короне. Певец ожидал, что ему преподнесут очередную пару обуви или сумку. Но в тяжелой коробке оказались брендовые гантели.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter