Шоу-бизнес

«Все, что осталось от Киркорова»: Галкин странно «пошутил» о смерти поп-короля (видео)

Нынешний муж Аллы Пугачевой Максим Галкин иногда позволяет себе сомнительные шутки по поводу бывшего супруга Примадонны Филиппа Киркорова, юмор которых не всегда становятся понятным окружающим.

Об этом пишет «Экспресс-газета».

Между тем, обоих мужчин Аллы Пугачевой связывает тесная дружба, проявлением которой недавно стал подарок поп-короля шоумену — брендовое пальто.

Чтобы показать радость от презента, Максим даже записал забавный ролик, который разместил в Instagram.

На нем юморист обыграл свое невежество в дизайнерских вещах.

«Очередное наше дураковаляние с импрессарио из Ижевска @borisizh. Боря любит снимать короткие скетчи с мной и моими коллегами-артистами… На этот раз я предложил обыграть подарок, который мне сделал @fkirkorov. Какой-то новомодный дефицитный коллаб с труднопроизносимым названием, не разбираюсь, но сидит отменно!» — написал Галкин.

В ролике он идет по коридору перед концертом в Ижевске, облаченный в то самое черное пальто с капюшоном, подаренное Киркоровым. Навстречу мужу Пугачевой движется импресарио в ярко-голубом костюме, который восхищенно спрашивает: «Джамбаттиста Валли?» — имея в виду имя дизайнера верхней одежды Максима.

Шоумен, однако, его якобы не понимает и даже обижается, что его перепутали с каким-то Валли. Собеседник, в свою очередь, втолковывает артисту, что говорит о пальто.

Максим объясняет, что обновка ему досталась от Киркорова. «Осталось?» — сочувственно переспрашивает импресарио. «Да, все, что от него осталось», — отвечает юморист, а потом, спохватившись, добавляет: «Тьфу, типун тебе на язык! Свежак, подарок!»

Несмотря на довольно странный юмор ролика, поп-король на шутку о своей смерти не обиделся.

«Ну, сидит как с самого модного Журнала! Носи на здоровье!» — написал он в комментариях.

Не проявили строгость и фанаты Максима: в течение 18 часов видео набрало больше полутра миллиона просмотров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Филипп Киркоров похвастался гантелями от Луи Виттон, которые ему подарили на гастролях.

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