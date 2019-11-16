Шоу-бизнес

«Вся заколотая»: в РФ выяснили, за счет чего помолодела Повалий

Похваставшаяся недавно нарядами от украинского дизайнера Таисия Повалий немало удивила своих поклонников в РФ, где она сейчас проживает.

Так, 54-летняя исполнительница разместила в Instagram «свежим» фото, показав себя без мимических морщин.

«Решила сделать селфи, накрасила губки», — кокетливо подписала снимок Тая.

Часть фанатов традиционно пришли в восторг от внешнего вида кумира.

«Сонечко», «Сколько света! Сколько тепла!», «Красотка!», «Больше селфи! Хорошее фото!», «Очень красиво», — написали они.

В то же время нашлись в числе фолловеров и те, кого удивила разительная перемена во внешности певицы.

«Сколько этой женщине лет?», «На себя уже не похожа», «Это кто? Вообще на неё не похожа», «Да, Таисия, как-то грустно… Переборщили», — сокрушаются они.

Чтобы разобраться в причинах быстрого преображения украинской певицы, издание Teleprogramma.pro обратилось к косметологу Татьяне Брызгалиной с просьбой объяснить, с помощью чего знаменитость могла добиться такого эффекта омоложения.

Изучив фото, эксперт в сфере красоты подметила, что певица сделала все возможное, чтобы замедлить процесс старения. И в этом Таисии помогли современные бьюти-технологии и пластическая хирургия.

«У нее на 100% сделанные губы. Средняя треть лица: щеки, скулы — это инъекционные препараты либо же липофилинг. Не исключаю, что результат пластической хирургии Таисия поддерживает как аппаратными методиками, так и инъекциями. У певицы великолепные веки… Конечно, она вся заколотая. Вероятно, также делала блефаропластику, слегка корректировала носик — он очень красивый», — уточнила Брызгалина.

При этом издание отмечает, что процедура липофилинга, о которой рассказала косметолог, относится к широко применяемой методике, связанной с коррекцией возрастных изменений лица. Ее суть заключается в трансплантации собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую.

Результат, как говорится, — налицо. И на лице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Таисия Повалий сдержанно отреагировала на отмену юбилейного концерта в Киеве. Артистка не стала ничего публично комментировать, а лишь оставила в Storiesодин из комментариев поклонников, который подписала от своего имени словами «Спасибо за поддержку!».

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