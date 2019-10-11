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Шоу-бизнес

Таисия Повалий похвасталась новыми нарядами от украинского дизайнера (фото)

10:21 11 октября 2019 166
Таисия Повалий
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица, гастролирующая в России, Таисия Повалий проводит осенние дни в Киеве. Она показала несколько фото с прогулок центральными улицами столицы, а также рассказала, что всегда сама убирает листву возле загородного дома под Киевом.

Но не только домашними хлопотами живет певица. Повалий не упустила возможности обновить гардероб. За покупками она отправилась к известному украинскому дизайнеру Лилии Литковской, которая одевает многих звезд шоу-бизнеса.

Повалий примеряла несколько платьев и показала на фото два похожих наряда — красное просторное платье и аналогичное бежевое.

«Не удержалась, купила несколько платьев… четыре», — призналась певица.

Напомним, юбилейный концерт Таисии Повалий в Киеве отменили со скандалом.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Светлана Лобода показала ребенка дизайнера Лилии Литковской.

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