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Таисия Повалий похвасталась новыми нарядами от украинского дизайнера (фото)
Популярная украинская певица, гастролирующая в России, Таисия Повалий проводит осенние дни в Киеве. Она показала несколько фото с прогулок центральными улицами столицы, а также рассказала, что всегда сама убирает листву возле загородного дома под Киевом.
Но не только домашними хлопотами живет певица. Повалий не упустила возможности обновить гардероб. За покупками она отправилась к известному украинскому дизайнеру Лилии Литковской, которая одевает многих звезд шоу-бизнеса.
Повалий примеряла несколько платьев и показала на фото два похожих наряда — красное просторное платье и аналогичное бежевое.
«Не удержалась, купила несколько платьев… четыре», — призналась певица.
Напомним, юбилейный концерт Таисии Повалий в Киеве отменили со скандалом.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Светлана Лобода показала ребенка дизайнера Лилии Литковской.
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