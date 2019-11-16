Звезду 90-х Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования

Шоу-бизнес

Звезду 90-х, певца Богдана Титомира публично обвинили в попытке изнасилования. С громким заявлением выступила бывшая студентка МГИМО и порноактриса Ангелина Дорошенкова в ходе шоу «Прямой эфир» на пропагандистском телеканале «Россия 1». Напомним, ранее знаменитая Деми Мур публично признала, что ее изнасиловали в 15 лет.

По словам Дорошенковой, Титомир домогался ее в квартире у общих друзей, а после отказа начал рвать на ней одежду, ударил ее ногой в живот, а затем избил.

«Мне уже поступали угрозы, мне страшно, и я не могу находиться в Москве», — добавила она, пояснив, что после инцидента она скрывалась от «сумасшедшего деда» в Сочи.

Бывший участник группы «Кар-Мэн» факт интимных отношений с Ангелиной признал, отметив, что познакомился с Дорошенковой три года назад.

«Она была худенькая, симпатичная, и я с ней влегкую замутил. Я в то время пере*** не одну порнозвезду. Тогда мне было это достаточно интересно», — сказал он.

Кстати, проверка на детекторе лжи, которую певцу устроили в студии телеканала, показала, что у певца и порноактрисы действительно произошел конфликт, однако избиения и попытки изнасилования не было.

Напомним, «ФАКТЫ» пообщались с Богданом Тимомиром, когда он прибыл в Киев для съемок нового клипа. Тогда он заявил, что намерен вновь заявить о себе с большой сцены.

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