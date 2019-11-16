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Шоу-бизнес

Бриллиант: Надя Дорофеева взбудоражила есть горячим фото

11:11 16 ноября 2019 229
Надя Дорофеева
Инф. «ФАКТОВ»

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева порадовала подписчиков в Instagram новым сексуальным снимком. Напомним, ранее Дорофеева призналась, что страдала от осложнений после гриппа.

В кадре она позирует у зеркала, оглядываясь на свое отражение.

Звезда одета весьма фривольно, несмотря на то, что все «стратегические места» сокрыты креативным топом со стразами и высокими трусиками, эффектно подчеркивающими осиную талию Нади.

«Хорошо быть непослушным», — многозначительно подписала певица свое фото.

В комментариях поклонники назвали ее чрезвычайно сексуальной.

«Надюш, ты сияешь ярче всех бриллиантов, самая красивая», — написал один из фолловеров звезды.

«Снежная, нежная», — нашлась с эпитетами другая поклонница.

Напомним, ранее свои обнаженные фото в сеть выложили звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, а также эпатажная певица Светлана Лобода.

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