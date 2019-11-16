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Бриллиант: Надя Дорофеева взбудоражила есть горячим фото
Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева порадовала подписчиков в Instagram новым сексуальным снимком. Напомним, ранее Дорофеева призналась, что страдала от осложнений после гриппа.
В кадре она позирует у зеркала, оглядываясь на свое отражение.
Звезда одета весьма фривольно, несмотря на то, что все «стратегические места» сокрыты креативным топом со стразами и высокими трусиками, эффектно подчеркивающими осиную талию Нади.
«Хорошо быть непослушным», — многозначительно подписала певица свое фото.
В комментариях поклонники назвали ее чрезвычайно сексуальной.
«Надюш, ты сияешь ярче всех бриллиантов, самая красивая», — написал один из фолловеров звезды.
«Снежная, нежная», — нашлась с эпитетами другая поклонница.
Напомним, ранее свои обнаженные фото в сеть выложили звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, а также эпатажная певица Светлана Лобода.
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