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Бесстыдница: звезда «Папиных дочек» разделась для фото
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которая ранее показала шпагат с котом, разделась до пояса для нового фото.
На снимке в соцсети Instagram Карпович прикрывает грудь руками. По ее словам, специально для журналистов она добавила хештеги: «Недотоплесс, я все прикрыла, недообнаженка, откровеночка, век грудине видать, куртизанка, старлетка, я ж не мать, бесстыдница».
«Горячая штучка», «Тигрица», «Выросла папина дочка», «Мира, это ж просто космос», — пишут поклонники.
Еще больше откровенных фото Карпович можно посмотреть здесь.
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