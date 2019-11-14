Бесстыдница: звезда «Папиных дочек» разделась для фото

Шоу-бизнес

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которая ранее показала шпагат с котом, разделась до пояса для нового фото.

На снимке в соцсети Instagram Карпович прикрывает грудь руками. По ее словам, специально для журналистов она добавила хештеги: «Недотоплесс, я все прикрыла, недообнаженка, откровеночка, век грудине видать, куртизанка, старлетка, я ж не мать, бесстыдница».

«Горячая штучка», «Тигрица», «Выросла папина дочка», «Мира, это ж просто космос», — пишут поклонники.

Еще больше откровенных фото Карпович можно посмотреть здесь.

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Напомним, ранее популярная российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава показала голое фото.

А снимками в прозрачном плаще без белья похвасталась модель и певица Даша Астафьева.

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