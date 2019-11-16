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Шоу-бизнес

Полуголая Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото

23:20 16 ноября 2019 210
Настя Ивлеева
Инф. «ФАКТОВ»

Известная телеведущая Настя Ивлеева, которая недавно вышла замуж за скандального российского рэпера Элджея, порадовала своих поклонников очередным откровенным фото, которое она выложила в Instagram.

Пользователи соцсети восхищены красотой Ивлеевой.

«Шикарна!» — написал один из них в комментариях к фото.

«Это шедеврально!» — добавил второй.

«На этом фото ваше лицо очень похоже на лицо Моники Беллуччи», — добавил третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ивлеева рассказала детали своей недавней свадьбы. Телеведущая призналась, что праздник прошел в узком кругу, без пышных торжеств и гуляний. Поздравить молодых пришли их родители и самые близкие друзья.

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