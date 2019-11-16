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Полуголая Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото
Известная телеведущая Настя Ивлеева, которая недавно вышла замуж за скандального российского рэпера Элджея, порадовала своих поклонников очередным откровенным фото, которое она выложила в Instagram.
Пользователи соцсети восхищены красотой Ивлеевой.
«Шикарна!» — написал один из них в комментариях к фото.
«Это шедеврально!» — добавил второй.
«На этом фото ваше лицо очень похоже на лицо Моники Беллуччи», — добавил третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Ивлеева рассказала детали своей недавней свадьбы. Телеведущая призналась, что праздник прошел в узком кругу, без пышных торжеств и гуляний. Поздравить молодых пришли их родители и самые близкие друзья.
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