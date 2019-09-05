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Настя Ивлеева и Элджей поженились (фото)
Российская ведущая и блогер Анастасия Ивлеева, которой запрещен въезд в Украину, вышла замуж за своего парня — рэпера Элджея (Алексея Узенюка).
По информации канала Супер.ру, телеведущая взяла фамилию мужа, теперь она — Анастасия Узенюк.
Если верить родственникам влюбленных, то свадебного торжества не было.
Молодожены же отправились в медовый месяц на Сицилию, где наслаждаются друг другом на арендованной яхте.
Кстати, сама Настя подтвердила свое замужество: она опубликовала фото Элджея и подписала его: «Муж».
А два дня назад Ивлеева засветила обручальное кольцо.
Отметим, что Насте — 28 лет, ее мужу — 25. Вместе они уже полтора года, Настя подчеркивала не раз, что в любимом мужчине ей нравится все.
Напомним, что Настя Ивлеева и Андрей Бедняков возвращаются в «Орел и Решку».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?