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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева и Элджей поженились (фото)

16:10 5 сентября 2019 133
Ивлеева и Элджей
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская ведущая и блогер Анастасия Ивлеева, которой запрещен въезд в Украину, вышла замуж за своего парня — рэпера Элджея (Алексея Узенюка).

По информации канала Супер.ру, телеведущая взяла фамилию мужа, теперь она — Анастасия Узенюк.

Если верить родственникам влюбленных, то свадебного торжества не было.

Молодожены же отправились в медовый месяц на Сицилию, где наслаждаются друг другом на арендованной яхте.

Кстати, сама Настя подтвердила свое замужество: она опубликовала фото Элджея и подписала его: «Муж».

Ивлеева

А два дня назад Ивлеева засветила обручальное кольцо.

Ивлеева

Отметим, что Насте — 28 лет, ее мужу — 25. Вместе они уже полтора года, Настя подчеркивала не раз, что в любимом мужчине ей нравится все.

Напомним, что Настя Ивлеева и Андрей Бедняков возвращаются в «Орел и Решку».

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