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Было очень скромненько: Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с Элджеем (видео)

Известная телеведущая Настя Ивлеева, которая вышла замуж за скандального российского репера Элджея, впервые рассказала о свадьбе. Детали личной жизни она раскрыла в программе «Вечерний Ургант». Телеведущая рассказала, что праздник прошел в узком кругу, без пышных торжеств и гуляний. Поздравить молодых пришли их родители и самые близкие друзья.

«Не было ни большой, ни маленькой свадьбы — было все очень скромненько», — поделилась Настя. Она призналась, что они с женихом не стали тратить время и деньги на наряды, а женились в привычной для них одежде. Она была в спортивном костюме и кроссовках.

«Платья у меня не было. Это было не банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле никто не планировал, все получилось очень спонтанно, даже, в принципе, сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать», — рассказала Ивлеева.

Настя и Элджей скрывали свой бурный роман. Телеведущая говорит, что не любит афишировать личную жизнь. Да и замуж она не собиралась. Ивлеева призналась, что предложение руки и сердца от Элджея в ее день рождения 8 марта, очень удивило.

«Он сделал предложение на мой день рождения, не ожидала. Я человек, который в последнюю очередь думает о замужестве, я — „работолюб“, и для меня это было неожиданно», — сказала Настя и добавила, что пока они с мужем детей не планируют.

Ранее Настя Ивлеева позабавила сеть, станцевав на улице в простыне и с вениками по дороге в баню.

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