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Смешно и ужасно: сеть шокировало фото велосипедной дорожки в Северодонецке (видео)
В Северодонецке, временно ставшем административным центром Луганской области, появилась весьма «креативная» велосипедная дорожка. Напомним, велосипедная дорожка на знаменитом стеклянном мосту в Киеве стала магнитом для… автомобилей.
Соответствующую разметку нанесли на полностью разбитом участке тротуара.
Видео новшества опубликовал в своем Facebook Вячеслав Шевчук.
Снимки велодорожки вызвали бурную реакцию в сети.
В комментариях пользователи указали, что нарисовать на асфальте велосипед — еще не значит обустроить велосипедную дорожку.
Потребность украинцев в велосипедных дорожках объясняется большим количеством смертей велосипедистов. Так, совсем недавно в Черниговской области полицейский наехал на велосипедиста и от полученных ран тот скончался на месте.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...