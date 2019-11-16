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Общество и люди

Смешно и ужасно: сеть шокировало фото велосипедной дорожки в Северодонецке (видео)

11:54 16 ноября 2019 139
Велосипедная дорожка
Инф. «ФАКТОВ»

В Северодонецке, временно ставшем административным центром Луганской области, появилась весьма «креативная» велосипедная дорожка. Напомним, велосипедная дорожка на знаменитом стеклянном мосту в Киеве стала магнитом для… автомобилей.

Соответствующую разметку нанесли на полностью разбитом участке тротуара.

Видео новшества опубликовал в своем Facebook Вячеслав Шевчук.

Снимки велодорожки вызвали бурную реакцию в сети.

В комментариях пользователи указали, что нарисовать на асфальте велосипед — еще не значит обустроить велосипедную дорожку.

Потребность украинцев в велосипедных дорожках объясняется большим количеством смертей велосипедистов. Так, совсем недавно в Черниговской области полицейский наехал на велосипедиста и от полученных ран тот скончался на месте.

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