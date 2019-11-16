Знаменитый тренер «Интера» Антонио Конте получил в конверте пулю с угрозами

Спорт

Главный тренер 18-летнего чемпиона Италии «Интера» Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей в конверте, сообщает Football Italia. Миланская полиция уже начала расследование и предоставила специалисту защиту. Возле дома 50-летнего специалиста и тренировочной базы «сине-черных» выставили посты охраны.

Сообщается, что подобные письма — характерный способ устрашения итальянских политиков. Известно, что претензии к Конте выдвигали ультрас «Ювентуса». Они не скрывали своего негодования в связи с тем, что тренер, ранее работавший в туринском клубе, возглавил «Интер» (с зарплатой 11 млн евро в год).

Кстати, после 12 туров «Интер» в турнирной таблице серии А отстает от лидирующего «Юве» всего на одно очко.

Напомним, что, будучи футболистом «Ювентуса», Антонио Конте завоевал 15 (!) трофеев, а в футболке сборной Италии стал вице-чемпионом Европы и мира. Ступив на тренерскую стезю, специалист у руля «Юве» трижды выиграл чемпионат Италии и два раза — Суперкубок страны, а во главе «Челси» — чемпионат и Кубок Англии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом знаменитого футболиста Клаудио Маркизио ограбили вооруженные бандиты.

Фото Getty Images



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