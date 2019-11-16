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Пью пивадло: Леся Никитюк позабавила сеть смешными фото из Праги
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фото из Праги, где она сейчас отдыхает.
«Доброе утрядло! Я уже пью пивадло и ем супадло!!! Ваша Лесядло», — написала она.
В сети активно обсуждают фото ведущей и даже дают ей советы о том, как стоит провести время в Праге.
«Сходи в Four Roses)) пивко там вери делишисссс)))», — посоветовал один из пользователей.
«Если с утра, то акурадло», — добавил второй.
«Больше всего нагнетает, что хлеб выбросят в мусорный бак (((поэтому приветствую еду с тарелки)))» — написала одна из поклонниц Никитюк.
Как писали «ФАКТЫ», недавно телеведущая порадовала поклонников своими фото с отдыха в Египте.
В первый день отдыха она показала, как ее встретила администрация отеля, накрыв в номере праздничный стол с именным тортом, украсив кровать традиционными лебедями и сердечками из полотенец, усыпав ложе лепестками роз.
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