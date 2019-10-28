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Вот это ножки: Леся Никитюк блеснула формами в Египте (фото)
Известная телеведущая Леся Никитюк, громко отпраздновавшая свой день рождения танцами на столе и поцелуем с Олей Поляковой, решила взять небольшую паузу в работе. После презентации своего нового шоу «Le Маршрутка» и съемок проекта «Кто против блондинок», ведущей которого является, звезда махнула в солнечный Египет.
В первый день отдыха она показала, как ее встретила администрация отеля, накрыв в номере праздничный стол с именным тортом, украсив кровать традиционными лебедями и сердечками из полотенец, усыпав ложе лепестками роз.
Также красотка похвасталась солнечным курортным образом — опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в желтом полупрозрачном мини-платье, демонстрируя свои длинные ножки.
«Мини отпуск на красном море. Вкусно, красиво, недорого», — подписала Леся фото и добавила, что это платье сшила сама.
Поклонники засыпали ее комплиментами. Наряд пришелся по душе не всем, а вот ножки вызвали восторг.
«Очень сильно красивая», «Лесю, гарне фото, але сукня мені не сподобалась своїм фасоном, тож фото 50/50», «Платье афигенное! Выпускай линейку, так и назови Леся сама шила», «Ноги шикарные! Эхх мечта такие иметь», — пишут в комментариях.
Также Леся призналась, что ограничивает себя в сладостях и предпочитает активно проводить время.
Ранее Никитюк рассказывала, что на заре своей карьеры работала администратором и носила чай Насте Каменских.
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