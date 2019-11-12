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Вся в жутких синяках: Леся Никитюк пожаловалась на жизнь (фото)
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показала соблазнительную фигуру в купальнике, пожаловалась на жизнь.
Леся написала в соцсетях, что очень устала. «За 10 дней благодаря питанию (1500 кК. в день) у меня -2 кг, крепатура, все болит, ноги в синяках от падений на площадке во время конкурсов», — отметила она, добавив фото с синяками.
Подписчики Никитюк попросили ее беречь себя, а также посоветовали много рецептов от синяков.
Правда, не все поклонники пожалели Никитюк.
«Лисица в овечьей шкуре!», «Лесичка, а как ты хотела? Что бы хорошо зарабатывать, надо мантулить», — пишут они.
Напомним, что Леся недавно презентовала новый проект. На презентации была мать телеведущей, а гостей угощали папиным самогоном.
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