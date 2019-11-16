- 16:36 Минкульт внес в Кабмин кандидатуру языкового омбудсмена: что известно о Татьяне Монаховой
- 16:16 Гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака
- 16:03 Умерла худрук балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили
- 16:00 Затолкали в автобус на глазах у ребенка: СМИ сообщили о похищении известного банкира в Киеве
- 15:52 НАБУ объявило экс-нардепа Дмитрия Святаша в розыск — СМИ
- 15:42 Сербия – Украина: онлайн трансляция отборочного матча Евро-2020
- 15:39 У учительницы младших классов обнаружили открытую форму туберкулеза: детали инцидента во Львове
- 15:25 Экс-боевик «ДНР» Дрюк рассекретила имя российского генерала, воевавшего на Донбассе
- 15:21 «Підманула, підвела»: Maruv разочаровала поклонников
- 15:13 Президент Сербии попал в больницу: что с ним произошло
- 14:49 Спасли ребенка, который не дышал: сеть восхитил поступок украинских патрульных
- 14:42 В разведке рассказали о серьезных потерях боевиков на Донбассе
Экс-боевик «ДНР» Дрюк рассекретила имя российского генерала, воевавшего на Донбассе (видео)
Бывшая пособница террористов «ДНР» Светлана Дрюк, которая сбежала от боевиков, сдала российского генерала, воевавшего на Донбассе. Об этом она рассказала в видео на своем YouTube-канале.
Дрюк рассказала о работе так называемого «МГБ ДНР» и 11-го полка (незаконное формирование 1-го армейского корпуса РФ) начиная с 2016 года (когда она появилась в полку). Вместе с этим Светлана назвала реальную фамилию первого командира своей части.
«Демонов, Каменев — это фамилии прикрытия. На самом деле он Бердников Роман Борисович. Насколько я знаю, недавно он получил звание генерала и, если не ошибаюсь, сейчас находится на Забайкалье. Его не очень афишируют… Подтверждение того, что он был здесь у меня есть на руках», — заявила она.
Как писали «ФАКТЫ», ранее экс-боевик «ДНР» из Сербии Деян Берич, заявил, что непонятно, как украинская сторона могла принять бывшего боевика Светлану Дрюк, поскольку на ее счету большое количество смертей бойцов ВСУ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...