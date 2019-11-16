Экс-боевик «ДНР» Дрюк рассекретила имя российского генерала, воевавшего на Донбассе (видео)

Украина

Бывшая пособница террористов «ДНР» Светлана Дрюк, которая сбежала от боевиков, сдала российского генерала, воевавшего на Донбассе. Об этом она рассказала в видео на своем YouTube-канале.

Дрюк рассказала о работе так называемого «МГБ ДНР» и 11-го полка (незаконное формирование 1-го армейского корпуса РФ) начиная с 2016 года (когда она появилась в полку). Вместе с этим Светлана назвала реальную фамилию первого командира своей части.

«Демонов, Каменев — это фамилии прикрытия. На самом деле он Бердников Роман Борисович. Насколько я знаю, недавно он получил звание генерала и, если не ошибаюсь, сейчас находится на Забайкалье. Его не очень афишируют… Подтверждение того, что он был здесь у меня есть на руках», — заявила она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее экс-боевик «ДНР» из Сербии Деян Берич, заявил, что непонятно, как украинская сторона могла принять бывшего боевика Светлану Дрюк, поскольку на ее счету большое количество смертей бойцов ВСУ.

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