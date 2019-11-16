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Украина

Экс-боевик «ДНР» Дрюк рассекретила имя российского генерала, воевавшего на Донбассе (видео)

15:25 16 ноября 2019 587
Светлана Дрюк
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшая пособница террористов «ДНР» Светлана Дрюк, которая сбежала от боевиков, сдала российского генерала, воевавшего на Донбассе. Об этом она рассказала в видео на своем YouTube-канале.

Дрюк рассказала о работе так называемого «МГБ ДНР» и 11-го полка (незаконное формирование 1-го армейского корпуса РФ) начиная с 2016 года (когда она появилась в полку). Вместе с этим Светлана назвала реальную фамилию первого командира своей части.

«Демонов, Каменев — это фамилии прикрытия. На самом деле он Бердников Роман Борисович. Насколько я знаю, недавно он получил звание генерала и, если не ошибаюсь, сейчас находится на Забайкалье. Его не очень афишируют… Подтверждение того, что он был здесь у меня есть на руках», — заявила она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее экс-боевик «ДНР» из Сербии Деян Берич, заявил, что непонятно, как украинская сторона могла принять бывшего боевика Светлану Дрюк, поскольку на ее счету большое количество смертей бойцов ВСУ.

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