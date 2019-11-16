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Минкульт внес в Кабмин кандидатуру языкового омбудсмена: что известно о Татьяне Монаховой
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины внесло на рассмотрение Кабинета Министров кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка, которая предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного».
На официальной странице министерства информационной политики сообщается, что на должность языкового омбудсмена предлагается кандидатура заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяны Монаховой.
Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности «Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы».
В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему «Современные стратегии текстообразования в украинском языке» в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.
Напомним, 15 мая закон о государственном языке подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Закон, за исключением отдельных его положений, вступил в силу 16 июля этого года.
Согласно документу, украинский признан единственным государственным языком в Украине и обязательным для использования в публичной сфере на всей территории страны. В то же время действие закона не распространяется на сферу частного общения и сферу религиозных обрядов.
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