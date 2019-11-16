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Стиль жизни

Олег Винник раскрыл семейный рецепт солянки

18:56 16 ноября 2019 220
Олег Винник
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Популярный певец Олег Винник впервые станет героем кулинарного шоу Эктора Хименеса-Браво. В воскресенье, 17 ноября, он придет в гости в авторский проект «Прокинься з Ектором» (СТБ). Пока известный шеф-повар будет готовить неожиданные блюда для Олега, певец поделится своим кулинарным опытом.

- Кулинария — это моя терапия, — признался Олег. — Я наслаждаюсь, когда готовлю! Делаю это и для себя, и когда приходят друзья. Могу приготовить даже солянку: все, что лежит в холодильнике, туда отправляется. И еще у меня есть свой секрет, который узнал на Западной Украине — добавляю в солянку сушеные белые грибы. Это просто бомба!

Олег рассказал, что самостоятельно начал готовить в студенческие годы, когда переехал в общежитие из родительского дома.

- Любовь к кулинарии мне привила сама жизнь, — сказал певец. — Когда я стал студентом, надо было что-то готовить. Именно в общежитии впервые сварил борщ. Рецепту меня никто не учил. Я просто всегда наблюдал, как мама готовит борщ, а потом повторил все сам. Именно тогда я и понял, что могу и сам себя накормить.

Один из лучших шеф-поваров Украины Владимир Ярославский в интервью «ФАКТАМ» рассказал о фаворитах шоу «МастерШеф» и поделился рецептом нежного тыквенного супа с томатами и карри.

Фото телеканала «СТБ»

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