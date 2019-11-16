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Политика

Курил марихуану в аспирантуре: Милованов сделал неожиданное признание на ТВ (видео)

22:42 16 ноября 2019 16
Милованов
Инф. «ФАКТОВ»

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, известный своей нелюбовью к чтению, публично признался в том, что во время написания докторской диссертации употреблял канабис. Об этом он рассказал в интервью на телеканале «Прямой».

По словам Милованова, в Украине он марихуану не пробовал, но в США курил.

«А вот марихуану, это же нелегально ее курить, зависит от штата — в Колорадо сейчас легально курить. Так вот марихуану в Украине я никогда не курил, хотя это и несложно в школе было или в университете. Потому что нет. А вот знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской (в США, — ред.). Все американцы курят, а кто докторанты — они просто курят марихуану нон-стоп. И там мне дали… Только в тот период, когда мне нужно было придумать диссертацию», — отметил Милованов.

По словам министра, употребление марихуаны его не впечатлило.

«Оно как-то не идет мне… Может, я неправильно как-то курю — что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табака… Может, я как-то реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью», — заявил Милованов.

Кроме того, министр добавил, что и сигареты курил всего 7 раз в жизни — когда его «на слабо» брали в школе.

Степень доктора экономики Тимофей Милованов получил в Висконсинском университете в Мадисоне (США) в 2004 году.

Напомним, недавно Милованов попал в очередной скандал. Олигарх Игорь Коломойский назвал его «дебилом», на что министр отреагировал шутливо, но утвердительно.

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