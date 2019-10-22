Украина

«Я этого не скрываю»: Милованов ответил Коломойскому, назвавшего его «дебилом» (видео)

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов вступил в публичный обмен комментариями с олигархом Игорем Коломойским, который обозвал чиновника «дебилом» за его слова о негативном влиянии на инвесторов номера «кварталовцев» — песне о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

«Я этого не скрываю, что я дебил (смеется). Я шучу. Так что здесь главное не это, а результаты. Мое видение — скандал исчерпан, потому что высказались все», — заявил Милованов. При этом он добавил, что в данной ситуации этот вопрос — не персональный: «Это нельзя переводить на персоналии. У каждого своя позиция, на сколько эта ситуация влияет. Все люди — хорошие. Обстоятельства разные. Так думают экономисты».

Видео с реакцией Милованова на слова Коломойского в Twitter выложил «Цензор.нет».

«Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую», — Мілованов відреагував на слова Коломойського про нього



Як вам майстерність міністра в жартах? pic.twitter.com/I4sIYsw0Q7 — Цензор. НЕТ ✍️ (@censor_net) October 22, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети номер «Квартала 95» и хора Веревки посчитали «дном».

Извинился перед Гонтаревой и министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, заявив, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

А Игорью Коломойскому номер очень понравился.





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