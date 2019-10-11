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Лучше ходить в рестораны: министр Милованов объяснил, почему не читает книги и другим не советует
Невозможно заниматься образованием, читая книги. Современному человеку, чтобы получить знания, этого мало. Об этом пишет министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
По его мнению, люди, читающие книги, считают, что это занятие модным и полезным для образования и развития. Они делятся впечатлением от прочитанного в соцсетях и устраивают флешмобы. Министр считает чтение скучным времяпровождением.
«Я научный сотрудник. Я постоянно учусь. Я создаю новые научные статьи и образовательные курсы. Я развиваю бизнес. На мой взгляд, образование является важнейшей целью каждого человека. Но книг я не читаю и другим не советую», — пишет Милованов в своем блоге на «Новом времени».
Он считает чтение книг развлечением, а не образованием.
«Сегодня мне нравится другая развлекуха — сериалы и кино, путешествия и рестораны. А также танцы и клубы. Да, иногда я читаю книги, но только для развлекухи. Серьезные книги. Для фана», — уточняет чиновник, называя чтение пассивным методом восприятия информации.
Он утверждает, что сегодняшний день требует активного метода образования — в виде дискуссий, дебатов, споров.
По словам министра, современному человеку не нужны системные знания, ему достаточно частичных, как «совет коллеги, кейс от бизнес-тренера, параграф из Википедии». Он уверен, что решение любой проблемы можно найти в Google.
Министр делится опытом написания своих научных статей — это «просмотр презентации коллеги и обсуждение идеи на ланче с друзьями».
«Не заставляйте себя читать книги, если не хочется. А если хочется — читайте. Но помните, что в современном мире чтение — это развлечение, а не образование», — резюмирует топ-чиновник.
Напомним, недавно Милованов сделал громкое заявление о том, что коммунальные тарифы в Украине могут снизиться без административного вмешательства Кабмина в их формирование.
Министр также рассказал свое видение проведения земельной реформы в Украине и пообещал рынок земли в 2020 году.
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