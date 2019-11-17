- 08:11 Сербия – Украина: онлайн трансляция отборочного матча Евро-2020
- 08:10 Новый министр обороны Молдовы оказался поклонником донбасских сепаратистов
- 08:08 Кот экспериментальным путем убедился, что мыльная пена не может выдержать его вес: забавное видео
- 07:44 Смерть украинцев в Польше: родственики погибших не верят в случайность
- 07:38 Шопоголизм может быть проявлением болезни Альцгеймера
- 07:32 Кейт Миддлтон и принц Луи посетили музыкальные занятия под руководством обезьяны
- 07:12 Смертельный взрыв в киевском общежитии: новые детали и видео с места трагедии
- 06:53 ПФУ начал проверку информации в пенсионных делах: что происходит
- 06:40 Регину Тодоренко «сглазили», она попросила провести обряд очищения с яйцом
- 06:31 «Быстро прошла любовь»: Дмитрия Шепелева раскритиковали за первое совместное фото с невестой
- 06:00 Маме убитой историком-расчленителем Соколовым аспирантки стало плохо на похоронах
- 05:40 «Привет, интернет, я – дед»: в семье Михаила Ефремова произошло пополнение
Смертельный взрыв в киевском общежитии: новые детали и видео с места трагедии
В киевском общежитии на Троещине, где вечером 16 ноября произошел взрыв, погибли двое мужчин.
В полиции установили, что погибшие работали в Киеве строителем и охранником.
По предварительным данным, очагом взрыва была граната. Других предметов взрывотехники на месте ЧП не обнаружили.
Напомним, в общежитии на улице Карла Маркса, 23 произошел взрыв на втором этаже здания, в результате которого один мужчина погиб на месте. Второй получил тяжелые ранения. Его готовили к госпитализации. Но позже выяснилось, что раненный тоже скончался.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели двух мужчин в центре Киева. Там, на улице Пушкинской, в результате взрыва гранаты погиб охранник бара и ветеран АТО с позывным «Сенсей».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»