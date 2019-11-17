Происшествия

Смертельный взрыв в киевском общежитии: новые детали и видео с места трагедии

В киевском общежитии на Троещине, где вечером 16 ноября произошел взрыв, погибли двое мужчин.

В полиции установили, что погибшие работали в Киеве строителем и охранником.

По предварительным данным, очагом взрыва была граната. Других предметов взрывотехники на месте ЧП не обнаружили.

Напомним, в общежитии на улице Карла Маркса, 23 произошел взрыв на втором этаже здания, в результате которого один мужчина погиб на месте. Второй получил тяжелые ранения. Его готовили к госпитализации. Но позже выяснилось, что раненный тоже скончался.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели двух мужчин в центре Киева. Там, на улице Пушкинской, в результате взрыва гранаты погиб охранник бара и ветеран АТО с позывным «Сенсей».

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