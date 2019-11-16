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Происшествия

В Киеве прогремел взрыв в общежитии: первые детали и фото с места трагедии

22:05 16 ноября 2019 492
люди на месте взрыва
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в общежитии на улице Карла Маркса, 23 (район Троещины) взорвалась граната. Об этом сообщает «ДТП.Киев» в Instagram.

В результате взрыва один мужчина погиб мгновенно, второй находится в критическом состоянии.

На месте ЧП работает полиция, несколько бригад медиков и спасатели.

Как сообщил «ФАКТАМ» информированный источник, мужчина, получивший ранения во время взрыва, тоже скончался.

Напомним, 22 октября в центре Киева, на улице Пушкинской, в результате взрыва гранаты, погибли два человека. Ранее под Сумами от взрыва гранаты погиб 39-летний мужчина.

А в пригороде Одессы вследствие взрыва гранаты травмированы трое курсантов Военной академии.

Фото Василий Тальский, «ФАКТЫ»

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