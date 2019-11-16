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В Киеве прогремел взрыв в общежитии: первые детали и фото с места трагедии
В Киеве в общежитии на улице Карла Маркса, 23 (район Троещины) взорвалась граната. Об этом сообщает «ДТП.Киев» в Instagram.
В результате взрыва один мужчина погиб мгновенно, второй находится в критическом состоянии.
На месте ЧП работает полиция, несколько бригад медиков и спасатели.
Как сообщил «ФАКТАМ» информированный источник, мужчина, получивший ранения во время взрыва, тоже скончался.
Напомним, 22 октября в центре Киева, на улице Пушкинской, в результате взрыва гранаты, погибли два человека. Ранее под Сумами от взрыва гранаты погиб 39-летний мужчина.
А в пригороде Одессы вследствие взрыва гранаты травмированы трое курсантов Военной академии.
Фото Василий Тальский, «ФАКТЫ»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!