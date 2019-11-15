17 ноября 2019

Такого чудака, как он, ещё поискать надо. Толстый, невысокий, вечно какой-то затурканный, вызывающий то смех, то искреннюю жалость, он не похож ни на кого, кроме как на себя самого. Потому что он просто неповторим. Я имею в виду Дэнни Де Вито, знаменитого голливудского актёра, знакомого каждому из нас по фильмам ''Близнецы'', ''Сбрось маму с поезда'' или ''Роман с камнем''. Сегодня ему исполняется 75 лет и он, ей-Богу, заслуживает того, чтобы о нём вспомнили добрым словом все, кому его роли в кино не раз приносили истинное наслаждение.

Дэнни Де Вито однажды вспоминал, что когда-то очень давно он работал парковщиком и тусовался с молодыми хиппи на Сансет-стрип. У него тогда были длинные волосы (вы можете себе такое представить?!), плащ, кроссовки, короче говоря, всё то, что не отличало его от других. Они пили, гуляли, вместе веселились. От других этого длинноволосого парня отличало лишь одно — он очень хотел играть в кино. Но никак не мог вообразить, какому продюсеру может понравиться актёр, рост которого едва превышает 150 сантиметров.

Как это ни странно звучит, но такой продюсер нашёлся. Это был Майкл Дуглас. Для съёмок в драме Милоша Формана ''Пролетая над гнездом кукушки'', продюсером которой он был, Дугласу понадобился человек, способный сыграть роль душевнобольного по имени Мартини. Этим душевнобольным благодаря выбору Дугласа стал как раз коротышка Дэнни Де Вито. И как же блестяще ему удалось эту роль сыграть!.. Вслед за тем последовали приглашения в картину ''Роман с камнем'', где он сыграл роль жадного и комичного бандита-авантюриста, затем в культовый фильм Квентина Тарантино ''Криминальное чтиво'', затем в нашумевшую картину ''Бэтмен возвращается'', в которой Де Вито снялся в образе Пингвина, одного из самых необычных врагов Бэтмена.

С ним дружат самые известные актёры, его обожают миллионы любителей кино, в него влюбляются самые красивые женщины. А он продолжает десятки лет не изменять своим принципам. Одним и тем же. Которые многим кажутся нелепыми и чудаковатыми, а у многих вызывают человеческое восхищение. Потому что таких, как он, в нашей жизни вообще-то встречается достаточно мало.

Он борется с загрязнением окружающей среды, не позволяя себе в быту использовать не только пластик, но даже бумажные полотенца. Он активно выступает за права животных. Он давно уже стал вегетарианцем и даже на церемонии вручения ''Оскара'' может прийти с сумкой чищенной моркови и угощать всех вокруг, демонстративно похрумкивая ею. При этом Дэнни убеждён, что чувство юмора и смех -лучшее, что может быть у человека. ''Самое опасное — это отнять у людей возможность смеяться над тем, что им кажется смешным'', — частенько повторяет он.

А ещё Де Вито не любит заглядывать вперёд. ''Я здесь и сейчас. Так и надо жить'', — говорит он. И не стесняется признаваться в том, что счастлив. ''Мне повезло в моей жизни. Я имел большое счастье. У меня отличная семья и я много работаю. И это то, что мне нравится делать…''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.