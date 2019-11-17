Происшествия

Украинцы привезли в Словакию контрабандный янтарь на 550 тысяч евро

В Словакии окружной суд города Кишице принял решение взять под стражу четырех граждан Украины, которые завезли в эту страну контрабандой почти 700 килограмм янтаря с ориентировочной стоимостью 550 тысяч евро.

Как сообщает закарпатское издание Mukachevo.net, украинцев задержали в городе Кошице возле международной компании перевозки грузов «DHL Express». Янтарь они намеревались переправить в Гонконг.

«Контрабанду обнаружили словацкие таможенники при осмотре трех украинских автомобилей — двух «Шкод» и «Мерседеса». Установлено, что украинцы приехали в Словакию через украино-словацкий пограничный переход «Малые Селменцы — Вельке Слеменцы», — информирует издание.

Четверо украинцев взяты под стражу, двое из них уже ранее депортировались из Словакии за контрабанду сигарет. Были ли на этот раз причастны к контрабанде янтаря украинские таможенники, данных пока нет.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Ровенской области пресекли незаконную добычу янтаря. Следователи обнаружили янтарь на сумму около 5,8 млн грн.

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