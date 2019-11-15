- 13:22 Лежали в ванне несколько месяцев: в Москве найдены мертвыми рок-певица и ее мать
- 13:09 Жених осчастливил невесту, подарив ей на свадьбе котенка: реакцию девушки запечатлел фотограф
- 13:07 Синоптик рассказала, где в Украине в выходные "подморозит"
- 13:03 Полицейские «крышевали» масштабную добычу янтаря в Ровенской области
- 13:00 Импорт электроэнергии из РФ по правке Геруса срывает планы «Энергоатома» по привлечению иностранных средств
- 12:56 Не узнать: Сергей Бабкин шокировал изменением внешности
- 12:44 Разведения войск до встречи Зеленского с Путиным не будет: в Украине сделали резкое заявление
- 12:41 15-летний мальчик отбил сестру у крокодила
- 12:40 «Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин рассказал о тяжелом наказании Заворотнюк
- 12:35 Почему курс доллара продолжает падать: названы новые причины
- 12:33 Водитель "евробляхи" сбил человека и пытался сбежать: подробности ДТП в Черкассах
- 12:31 Отощавшая Волочкова напугала поклонников
Полицейские «крышевали» масштабную добычу янтаря в Ровенской области
В Ровенской области пресекли незаконную добычу янтаря. Ранее сообщалось о предстоящей легализации добычи этого камня. Следователи обнаружили янтарь на сумму около 5,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Преступная группировка действовала с размахом. Во время обыска изъяты мотопомпы и специальное оборудование для добычи и обработки янтаря.
Сотрудники Государственного бюро расследований проверяют факт причастности местных правоохранителей к этому масштабному незаконному промыслу.
Ранее сообщалось, что правительство предполагает запретить экспорт необработанного янтаря. Будет введена уголовная ответственность за нелегальный вывоз камня. Также предстоит упрощение процедуры получения официальных документов на разработку уже имеющихся старательских приисков. Легализация бизнеса по добыче янтаря должна принести значительный доход и искоренить нелегальные промыслы, которые в Ровенской области приняли угрожающий масштаб.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!