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Происшествия

Полицейские «крышевали» масштабную добычу янтаря в Ровенской области

13:03 15 ноября 2019 155
На месте задержания
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровенской области пресекли незаконную добычу янтаря. Ранее сообщалось о предстоящей легализации добычи этого камня. Следователи обнаружили янтарь на сумму около 5,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Преступная группировка действовала с размахом. Во время обыска изъяты мотопомпы и специальное оборудование для добычи и обработки янтаря.

Сотрудники Государственного бюро расследований проверяют факт причастности местных правоохранителей к этому масштабному незаконному промыслу.

Ранее сообщалось, что правительство предполагает запретить экспорт необработанного янтаря. Будет введена уголовная ответственность за нелегальный вывоз камня. Также предстоит упрощение процедуры получения официальных документов на разработку уже имеющихся старательских приисков. Легализация бизнеса по добыче янтаря должна принести значительный доход и искоренить нелегальные промыслы, которые в Ровенской области приняли угрожающий масштаб.

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