Мир

Похоже на арест: в сети посмеялись над фото Путина в окружении бразильского спецназа

Во время своего визита в Бразилию президент РФ Владимир Путин сфотографировался с местными военными. Ранее российский президент после военных учений в Оренбургской области в странном виде сфотографировался со школьниками.

Фото из Бразилии, на котором глава России стоит в окружении спецназа, опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Фото на память: Путин и охранявший его бразильский спецназ», — написал он, прокомментировав снимок.

Пользователи соцсети отреагировали на пост насмешками и едкими комментариями. Но были и такие, кто одобрил снимок и считает, что Путина, как и Россию, чтут и любят во всем мире.

Напомним, недавно в сети обсуждали президента РФ Владимира Путина, который с опухшим лицом в рифму выяснял у членов российского правительства, кто из них привился против гриппа.



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