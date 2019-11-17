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Похоже на арест: в сети посмеялись над фото Путина в окружении бразильского спецназа
Во время своего визита в Бразилию президент РФ Владимир Путин сфотографировался с местными военными. Ранее российский президент после военных учений в Оренбургской области в странном виде сфотографировался со школьниками.
Фото из Бразилии, на котором глава России стоит в окружении спецназа, опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Фото на память: Путин и охранявший его бразильский спецназ», — написал он, прокомментировав снимок.
Пользователи соцсети отреагировали на пост насмешками и едкими комментариями. Но были и такие, кто одобрил снимок и считает, что Путина, как и Россию, чтут и любят во всем мире.
Напомним, недавно в сети обсуждали президента РФ Владимира Путина, который с опухшим лицом в рифму выяснял у членов российского правительства, кто из них привился против гриппа.
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