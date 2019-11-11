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Вызывайте санитаров: в сети обсуждают новое видео с опухшим Путиным
В сети появилось видео, на котором президент РФ Владимир Путин в рифму выясняет у членов российского правительства, кто из них привился против гриппа. Отметим, в последнее время глава Кремля все чаще подвергается критике за свои неадекватные высказывания.
Ролик с Путиным, у которого совершенно отекшее лицо, в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Кто из членов правительства сделал прививку [от гриппа]? Раз, два, три. Четыре — я тоже сделал. Значит, гриппом заболел — самострел. Ну, а как? Можно предотвратить — не предотвратил!», — приводит Смирнов слова Путина.
Путин: Кто из членов правительства сделал прививку [от гриппа]? Раз, два, три. Четыре — я тоже сделал. Значит, гриппом заболел — самострел. Ну, а как? Можно предотвратить — не предотвратил! pic.twitter.com/GKWRHGNmnd— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 11, 2019
Под видео пользователи соцсети интересуются, что происходит с лицом президента, почему он такой опухший. Многим непонятно, почему российское руководство не обсуждает недавний расстрел солдат в Забайкалье и факты изнасилований, которые открылись вместе с резонансным убийством. Не вспоминают российские чиновники и о жутком убийстве аспирантки Петербургского университета, которую расчленил профессор-любовник.
Кто-то пишет, что всем этим руководителям вместо прививки нужно направление в психбольницу. Кто-то видит у Путина прогрессирующую деменцию и ужасается тому, кто руководит страной и к чему это может привести.
Ранее в сети жестко высмеивали фото с российским президентом после военных учений в Оренбургской области, на котором запечатлен в сдвинутом на макушку красном берете и в костюме с крапчатым галстуком под военную куртку.
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