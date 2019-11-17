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Украина

Украинский «Энергоатом» несёт убытки из-за импорта российской электроэнергии, — эксперт

12:13 17 ноября 2019 64
Энергоатом
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Рост импорта российской электроэнергии наносит ущерб украинские госкомпании «Энергоатом». Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Эксперт отметил, что из-за роста импорта российской электроэнергии государственная компания «Энергоатом» вынуждена уйти с рынка «на сутки вперед» на балансирующий рынок, в результате чего имеет финансовые потери.

«Технологически „Энергоатом“ и атомные электростанции работают таким образом, что они не могут изменить свое производство в большую или меньшую сторону в течение суток. Поэтому, когда меняется нагрузка в энергосистеме, и электрическая энергия „Энергоатома“ становится, грубо говоря, излишней, ему нужно ее продавать на других сегментах рынка, чем он может продавать. И поэтому он идет сначала на рынок на сутки вперед. Но там он также бывает очень часто, не может ее продать из-за отсутствия спроса. И потом он уже идет на балансирующий рынок. А все это происходит как раз из-за того, что в Украину зашел российский и условно белорусский, который так же точно является русским, импорт электрической энергии, который занимает уже на сегодняшний день почти 16% от всего потребления электрической энергии в Украине», — пояснил Трохимец.

Эксперт также обратил внимание, что из-за импорта российского тока начали ограничивать мощности отечественных компаний, в том числе и «Энергоатома», который к тому же имеет социальную нагрузку в виде спецобязательств по продажам дешевой электроэнергии для населения.

«Следует понимать, что электроэнергетика работает таким образом, что электроэнергию складировать нельзя. Поэтому сколько ее потребляется в определенный момент времени, столько ее должно и производиться. И если появляется дополнительная электрическая энергия в энергосистеме Украины в виде импорта ее из России и условной Беларуси, то где-то должно уменьшиться ее производство. Сначала страдают тепловые электростанции, но, в итоге, приходится также снижать выработку электроэнергии „Энергоатома“ … У него есть право продавать 10% произведенной электрической энергии на свободных сегментах рынка по свободным ценам. Так вот, когда у него уменьшается производство электрической энергии, то он как раз меньше ее продает на свободных рынках и теряет от этого средства», — сказал Трохимец.

Напомним, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-час/сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут.

7 ноября руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук признал, что из-за роста импорта электроэнергии из РФ пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях.

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