Украинский «Энергоатом» несёт убытки из-за импорта российской электроэнергии, — эксперт

Украина

Рост импорта российской электроэнергии наносит ущерб украинские госкомпании «Энергоатом». Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Эксперт отметил, что из-за роста импорта российской электроэнергии государственная компания «Энергоатом» вынуждена уйти с рынка «на сутки вперед» на балансирующий рынок, в результате чего имеет финансовые потери.

«Технологически „Энергоатом“ и атомные электростанции работают таким образом, что они не могут изменить свое производство в большую или меньшую сторону в течение суток. Поэтому, когда меняется нагрузка в энергосистеме, и электрическая энергия „Энергоатома“ становится, грубо говоря, излишней, ему нужно ее продавать на других сегментах рынка, чем он может продавать. И поэтому он идет сначала на рынок на сутки вперед. Но там он также бывает очень часто, не может ее продать из-за отсутствия спроса. И потом он уже идет на балансирующий рынок. А все это происходит как раз из-за того, что в Украину зашел российский и условно белорусский, который так же точно является русским, импорт электрической энергии, который занимает уже на сегодняшний день почти 16% от всего потребления электрической энергии в Украине», — пояснил Трохимец.

Эксперт также обратил внимание, что из-за импорта российского тока начали ограничивать мощности отечественных компаний, в том числе и «Энергоатома», который к тому же имеет социальную нагрузку в виде спецобязательств по продажам дешевой электроэнергии для населения.

«Следует понимать, что электроэнергетика работает таким образом, что электроэнергию складировать нельзя. Поэтому сколько ее потребляется в определенный момент времени, столько ее должно и производиться. И если появляется дополнительная электрическая энергия в энергосистеме Украины в виде импорта ее из России и условной Беларуси, то где-то должно уменьшиться ее производство. Сначала страдают тепловые электростанции, но, в итоге, приходится также снижать выработку электроэнергии „Энергоатома“ … У него есть право продавать 10% произведенной электрической энергии на свободных сегментах рынка по свободным ценам. Так вот, когда у него уменьшается производство электрической энергии, то он как раз меньше ее продает на свободных рынках и теряет от этого средства», — сказал Трохимец.

Напомним, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-час/сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут.

7 ноября руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук признал, что из-за роста импорта электроэнергии из РФ пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях.

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