Политика

"Зеленский загоняет себя в ловушку": эксперт прокомментировал "планы Суркова" по Донбассу

Советник президента Зеленского Андрей Ермак, которого недавно назвали «теневым министром иностранных дел», активно общается с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым. Об этом в Facebook пишет политолог и журналист Юрий Романенко, отмечая, что такую же информацию приводит и украинский политик Роман Бессмертный.

По словам Романенко, общение Ермака с Сурковым очень активное.

Политолог также отмечает, что у представителя Путина есть планы приехать в Украину в составе небольшой неофициальной делегации в начале января, чтобы «разрулить ситуацию по Донбассу».

«Однако, очевидно, что такое втайне сделать будет невозможно, ибо в Украине сливается все. Поэтому это вызовет политический кризис для Зеленского, ибо в свете слитых записей о переговорах Суркова и Бородая, для патриотического лагеря Сурков будет как красная тряпка», — пишет эксперт.

Он также обращает внимание на заявление спикера парламента Дмитрия Разумкова о том, что перед Новым годом нужно принять закон по Донбассу.

«Вопрос только зачем спешить, если нет рамочных соглашений с Россией и европейскими партнерами в рамках „Нормандии“. Поэтому, мне кажется, что Зеленский форсируя процессы загоняет себя в ловушку», — считает Романенко.

Напомним, известный российский аналитик Андрей Пионтковский также заявляет, что в команде президента Зеленского, как минимум три человека работают на Россию, одним из них Пионтковский называет Ермака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter